Назван неожиданный помощник Путина на выборах

Президент России Владимир Путин на очередных президентских выборах "решил трудную задачу".

В этом ему помог оппозиционер Алексей Навальный, - сказал "Обозревателю" российский экономист, член Совета Фонда "Либеральная миссия" Сергей Жаворонков.

"Путин превысил количество голосов и процент явки, полученные в 2012 году - не только по России в целом, но и в крупных городах, где больше наблюдателей, где больший контроль за выборами", - констатировал он.

Жаворонков, который лично принял участие в выборах в качестве наблюдателя, заверил: "Я не заметил фальсификаций, хотя я являюсь достаточно опытным человеком".

Таким образом, "Путину удалось решить трудную задачу – поднять явку своих и опустить явку чужих", - признал Жаворонков. При этом заметил: "Обычно, если поднимаешь явку, то поднимаешь явку в том числе и своих врагов. А ему удалось распараллелить эти процессы, в чем ему очень помог Алексей Навальный. Призывы к бойкоту выборов действовали исключительно на оппозиционного избирателя, а сторонникам Путина они были глубоко безразличны", - пояснил экономист.

Как писал "Обозреватель", 18 марта в России состоялись выборы президента, озвучены официальные итоги.