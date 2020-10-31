На выборах в Грузии лидирует правящая партия, у политсилы Саакашвили вдвое меньше: результаты экзитполов

На парламентских выборах в Грузии, прошедших 31 октября, лидирует правящая партия "Грузинская мечта".

Об этом свидетельствуют результаты нескольких экзитполов, передает "Эхо Кавказа". Предварительно, в грузинский парламент могут пройти 9 партий. Так, на этих выборах был установлен очень низкий проходной барьер – всего 1%.

По партийным спискам будет избрано 120 из 150 депутатов. Еще 30 мандатов будет избрано по мажоритарным округам.

Предварительные результаты

Согласно экзитполу британской организации Survation, "Грузинская мечта" получила поддержку 52,26% избирателей.

Оппозиционная коалиция, сформированная партией екс-президента Михеила Саакашвили "Единое национальное движение", получила 25,33% голосов.

Еще 4% избирателей поддержали другую оппозиционную силу "Европейская Грузия". 3,5% грузин проголосовали за "Гирчи", 2,6% – за "Лело".

Ультраправый "Альянс патриотов", которого недавно поймали на финансировании из РФ, получил 2,3%.

В парламент также предварительно проходят избирательный блок Георгия Вашадзе (2,3%), Грузинская лейбористская партия (1,2%), а также партия "Граждане" (1%).

Нарушения на выборах

Как пишет "Новости-Грузия", возле избирательного участка №79 в тбилисском районе Глдани в день парламентских выборов произошла массовая драка между сторонниками двух конкурирующих партий "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".

Напряженная ситуация сохранялась несколько часов, возле избирательного участка были мобилизованы несколько экипажей полиции. Участники проявляли агрессию и в отношении журналистов.

Драка возле избирательного участка №79 УП

Во время инцидента якобы был задержан член предвыборного штаба Ники Мелия, кандидата в мажоритарные депутаты парламента от коалиции "Сила в единстве".

Директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе сообщил, что в итоге задержали пять человек.

"Эти лица задержаны в связи с административным правонарушением, за неповиновение полиции и мелкое хулиганство", – сказал Сирадзе.

​​МВД Грузии также сообщило, что начало расследование из-за шести инцидентов, которые произошли во время голосования на парламентских выборах, в частности, по фактам насилия.

Так, в тбилисском микрорайоне Диди Дигоми на избирательном участке №40 избили активиста "Единого национального движения" Звиада Куправа.

Другой инцидент с участием кандидата в мэры Кутаиси от "Лейбористской партии Грузии" произошел возле избирательного участка №37.

Распределение голосов согласно опросам избирателей

Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу канала "Мтавари архи"

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 41%

"Единое национальное движение – Сила в единстве" – 33%

"Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия" – 5%

"Лело – Мамука Хазарадзе" – 4%

"Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" – 3%

"Гирчи" – 3%

"Альянс патриотов" – 2%

Лейбористская партия – 2%

"Нино Бурджанадзе – Единая Грузия" – 1%

"Алеко Элисашвили – Граждане"– 1%

Данные экзитпола Public Opinion Strategies по заказу телекомпании "Имеди"

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 55%

"Единое национальное движение – Сила в единстве" – 23%

"Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия" – 3%

"Лело – Мамука Хазарадзе" – 3%

"Альянс патриотов" – 3%

"Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" – 3%

"Гирчи" – 3%

Лейбористская партия – 1%

"Нино Бурджанадзе – Единая Грузия" – 1%

"Алеко Элисашвили – Граждане"– 1%

Данные экзитпола, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании "Формула"

"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 46%

"Единое национальное движение – Сила в единстве" – 28%

"Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия" – 5%

"Гирчи" – 3%

"Лело – Мамука Хазарадзе" – 3%

"Альянс патриотов" – 2%

"Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" – 2%

Лейбористская партия – 1%

"Алеко Элисашвили – Граждане" – 1%

Явка на выборах

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на 17:00 проголосовали 1 607 530 граждан (45,77%)

На выборах парламента в 2016 году явка избирателей на участки на 17:00 составила 42.04%, а на выборах в 2012 году – 53,03%.

Что касается президентских выборов 2018 года, то в первом туре явка на 17:00 составила 38,16%, а во втором туре – 47,31%.

Как сообщал OBOZREVATEL, на парламентских выборах в Грузии гражданам предстояло сделать выбор между 50 избирательными субъектами – 48 партиями и 2 блоками, а также между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.