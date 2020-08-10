Выборы в Беларуси: наблюдатель заявил о победе Тихановской над Лукашенко

Представитель общественной инициативы по наблюдению на выборах президента Беларуси "Честные люди" Владислав Станкевич заявил об информационной блокаде и нарушениях на избирательных участках.

На брифинге в штабе Светланы Тихановской он сообщил, что на 85 из 126 наблюдаемых участков оппозиционная кандидат одержала победу над Александром Лукашенко.

"Мы работаем в условиях информационной блокады. Из того, что успели – сфотографировали итоговые протоколы на 126 участках, на 85 из них победила Тихановская", – сказал Станкевич.

По данным штаба, во всех регионах Беларуси избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую.

На аргумент, что у штаба есть данные только по части участков, доверенное лицо политика Ольга Ковалькова возразила, что "это вся картина, потому что участки расположены по всей Беларуси".

"Не может быть поддержки Светланы на одном участке 90%, а на втором 3, или 6, или 8%", – добавила она.

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