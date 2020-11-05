Сперва вопрос будет решаться на уровне федеральных судов, куда юристы Трампа уже подали иски с требованием приостановить подсчет голосов в Мичигане, Джорджии и Пенсильвании. Юристы Трампа также заявили, что они будут требовать пересчета голосов в Висконсине.

В 2000 году Верховный суд приостановил пересчет голосов во Флориде, что сыграло на руку Дж. Бушу-мл. В Верховном суде перевес сейчас у Трампа 6-3. Если решения федеральных судов его не устроят, то он наверняка подаст в Верховный суд.

Теперь важно, какие расклады сил в федеральных судах этих штатов. В любом случае, учитывая минимальный разрыв между конкурентами на выборах, уже можно утверждать, что США вступают в период Конституционного кризиса, так как вариантов развития событий масса, а однозначно и четко прописанных законов по изибирательному законодательству нет. И каждая сторона будет трактовать их на свой лад.

Юристы Трампа будут опротестовывать каждый голос за Байдена, отданный по почте. Так как даже если имя и фамилия будет прописана неверно , то такой бюллетень будет признанным испорченным. Помарку на конверте, подпись и всякие другие мелочи будут учитываться.

14 декабря проголосует коллегия выборщиков. Но есть варианты, что будут созданы параллельно несколько коллегий на уровне штатов. И от того, кто губернатор в штате -демократ или республиканец, будет зависеть решение, какую из них утвердят. Прецеденты были во Флориде в 2000 году, когда Гор пытался создать свою коллегию. Но Джеф Буш - младший брат Джорджа утвердил свою, которая в итоге и принесла победу брату в купе с решением Верховного суда приостановить пересчет голосов во Флориде.

К тому же в истории США были прецеденты, когда выборщики голосовали не за того кандидата, за которого проголосовало большинство жителей делегировавшего их штата. В последний раз такое было…в 2016 году!

Учитывая все поправки в Конституции США и правовые коллизии, по мнению американских юристов, которые моделировали ситуации развития подобных событий перед выборами, есть даже вариант, что к дню инаугурации президента США граждане США так и не узнают имени 46-го президента Соединенных Штатов, а исполнение обязанностей президента перейдет к заклятому врагу Трампа Главе Нижней Палаты Конгресса Ненси Пэлоси.

Так что все только начинается и самое интересное нас ждет еще впереди!