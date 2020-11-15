Трамп отказался признать поражение на выборах, обвинив Байдена в махинациях
Глава Соединенных Штатов, баллотировавшийся на второй срок от Республиканской партии, в очередной раз заявил о махинациях с выборами-2020
Он впервые написал о победе Джо Байдена. Однако, по мнению Трампа, его конкурент получил больше голосов из-за фальсификаций
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его главный конкурент на выборах, демократ Джо Байден выиграл голосование, но только из-за того, что результаты были сфальсифицированы.
В воскресенье, 15 ноября, действующий глава Соединенных Штатов написал на странице в Twitter, что на выборах и при подсчете голосов не было наблюдателей.
Как утверждает президент, Байден "выиграл только в глазах СМИ с фейковыми новостями".
Трамп отказался признавать свое поражение. По его словам, он ничем не уступает представителю Демократической партии. В то же время американский лидер признал, что им "предстоит долгий путь".
"Выборы сфальсифицированы. Ми победим!" – написал в другом посте Трамп.
Он утверждает, что все "механические сбои", которые произошли в ночь выборов, на самом деле связаны с фальсификациями.
"Однако им удалось многое, но их не поймали", – заявил политик, очевидно, намекая на своих конкурентов.
Кроме того, Трамп набросился на частную компанию Dominion (производитель ПО для голосования), назвав ее "радикально левой". Электронная система голосования якобы имеет "плохую репутацию" и "ничтожное оборудование", утверждает он.
Действующий президент США также назвал голосование по почте "дурацкой шуткой".
Напомним, Байден предварительно получил большинство в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Дональд Трамп заявил, что часть голосов за него на выборах-2020 была удалена или "переброшена" его оппоненту Джо Байдену.
Штаб Трампа подал иск в суд против госсекретаря штата Мичиган Джоселин Бенсон и должностных лиц округа Уэйн, обвинив их в неправильном подсчете голосов.
Американский президент также обвинил демократов в попытках совершить манипуляции с голосами в нескольких ключевых штатах.
Апелляционный суд штата Пенсильвания встал на сторону нынешнего главы Белого дома и запретил включать в официальные итоги выборов электронные бюллетени избирателей, которые не подтвердили свою личность.
СМИ в то же время заявили, что Трамп якобы готов принять поражение и планирует объявить о планах баллотироваться в Белый дом в 2024 году.