Трамп отказался признать поражение на выборах, обвинив Байдена в махинациях

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его главный конкурент на выборах, демократ Джо Байден выиграл голосование, но только из-за того, что результаты были сфальсифицированы.

В воскресенье, 15 ноября, действующий глава Соединенных Штатов написал на странице в Twitter, что на выборах и при подсчете голосов не было наблюдателей.

Как утверждает президент, Байден "выиграл только в глазах СМИ с фейковыми новостями".

Трамп отказался признавать свое поражение. По его словам, он ничем не уступает представителю Демократической партии. В то же время американский лидер признал, что им "предстоит долгий путь".

"Выборы сфальсифицированы. Ми победим!" – написал в другом посте Трамп.

Он утверждает, что все "механические сбои", которые произошли в ночь выборов, на самом деле связаны с фальсификациями.

"Однако им удалось многое, но их не поймали", – заявил политик, очевидно, намекая на своих конкурентов.

Кроме того, Трамп набросился на частную компанию Dominion (производитель ПО для голосования), назвав ее "радикально левой". Электронная система голосования якобы имеет "плохую репутацию" и "ничтожное оборудование", утверждает он.

Действующий президент США также назвал голосование по почте "дурацкой шуткой".

Напомним, Байден предварительно получил большинство в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов. В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы.

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