Путин выжидает гражданскую войну в США после "выдворения" Трампа – историк

Глава РФ Владимир Путин якобы решил не помогать Дональду Трампу выиграть выборы-2020 в США, а избранного президента Джо Байдена не поздравлял, так как "выжидает начала гражданской войны".

Такое мнение в статье для издания "Гордон" высказал американский политолог и историк российского происхождения Юрий Фельштинский. Эксперт напомнил, что Трамп неоднократно обвинял демократов в фальсификациях и может не согласиться принять результаты голосования. В связи с этим Фельштинский считает, что выселение действующего американского президента из Белого дома может затянуться и "принять самые неожиданные и отвратительные формы".

Он назвал недавние выборы в США "протестными", так как кандидат от республиканцев не потерял поддержку, а наоборот – набрал больше голосов, чем в 2016 году. Однако, Байден и Демократическая партия сумели объединить вокруг себя больше людей, чем на прошлых выборах, и сагитировать их проголосовать.

Фельштинский, оценивая практически равные результаты Трампа и Байдена, сказал, что это свидетельствует о расколе страны.

"На этих выборах мы могли проиграть не выборы, а страну. Мы оказались на краю пропасти, в которую почти свалились. И то, что этого не случилось, большая удача", – считает историк.

По его словам, неизвестно, как будет происходить выдворение Трампа и его людей из Белого дома.

"Неизвестно, как в такой кризисной ситуации, которая возникла, когда Трамп утверждает, что на выборах победил он, поведет себя Сенат, где фактическое большинство на данную минуту находится у республиканцев", – указал политолог.

По его мнению, Путин не поприветствовал избрание Байдена, потому что "выжидает начала гражданской войны, ради которой он привел Трампа в Белый дом в 2016 году, и посылает Трампу сигнал, что в этой войне окажет ему посильную помощь, если Трамп ее начнет".

Историк считает, что в 2016 году Россия помогла выиграть выборы Трампу, но не только для его победы, сколько для поражения и "наказания" кандидатки от демократов Хиллари Клинтон.

Но, как сказал эксперт, повышенное внимание к взаимоотношениям Москвы и Вашингтона не позволило Кремлю "воспользоваться выгодами".

Фельштинский напомнил, что избранный глава Соединенных Штатов должен вступить в должность 20 января 2021 года. После этой даты Трамп будет или бывшим, или незаконным президентом.

Юрий Фельштинский vse42.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что после прихода к власти в США Джо Байдена не стоит рассчитывать на революционные изменения в политике Белого дома по отношению к России.