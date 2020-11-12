Путин выжидает гражданскую войну в США после "выдворения" Трампа – историк

Глава РФ Владимир Путин якобы решил не помогать Дональду Трампу выиграть выборы-2020 в США, а избранного президента Джо Байдена не поздравлял, так как "выжидает начала гражданской войны".

Такое мнение в статье для издания "Гордон" высказал американский политолог и историк российского происхождения Юрий Фельштинский. Эксперт напомнил, что Трамп неоднократно обвинял демократов в фальсификациях и может не согласиться принять результаты голосования. В связи с этим Фельштинский считает, что выселение действующего американского президента из Белого дома может затянуться и "принять самые неожиданные и отвратительные формы".

Он назвал недавние выборы в США "протестными", так как кандидат от республиканцев не потерял поддержку, а наоборот – набрал больше голосов, чем в 2016 году. Однако, Байден и Демократическая партия сумели объединить вокруг себя больше людей, чем на прошлых выборах, и сагитировать их проголосовать.

Фельштинский, оценивая практически равные результаты Трампа и Байдена, сказал, что это свидетельствует о расколе страны.

"На этих выборах мы могли проиграть не выборы, а страну. Мы оказались на краю пропасти, в которую почти свалились. И то, что этого не случилось, большая удача", – считает историк.

По его словам, неизвестно, как будет происходить выдворение Трампа и его людей из Белого дома.

"Неизвестно, как в такой кризисной ситуации, которая возникла, когда Трамп утверждает, что на выборах победил он, поведет себя Сенат, где фактическое большинство на данную минуту находится у республиканцев", – указал политолог.

По его мнению, Путин не поприветствовал избрание Байдена, потому что "выжидает начала гражданской войны, ради которой он привел Трампа в Белый дом в 2016 году, и посылает Трампу сигнал, что в этой войне окажет ему посильную помощь, если Трамп ее начнет".

Историк считает, что в 2016 году Россия помогла выиграть выборы Трампу, но не только для его победы, сколько для поражения и "наказания" кандидатки от демократов Хиллари Клинтон.

Но, как сказал эксперт, повышенное внимание к взаимоотношениям Москвы и Вашингтона не позволило Кремлю "воспользоваться выгодами".

Фельштинский напомнил, что избранный глава Соединенных Штатов должен вступить в должность 20 января 2021 года. После этой даты Трамп будет или бывшим, или незаконным президентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что после прихода к власти в США Джо Байдена не стоит рассчитывать на революционные изменения в политике Белого дома по отношению к России.