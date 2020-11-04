Выборы-2020 в США побили рекорды по явке и по количеству голосов за кандидата

Президентские выборы-2020 в США, которые состоялись 3 ноября, стали рекордными по явке за последние 120 лет. Кроме того, рекордные данные показал кандидат от демократов Джо Байден.

Как пишет The Hill, в голосовании 3 ноября приняло участие 66,9% американцев (160 миллионов людей). Издание ссылается на предварительные данные проекта United States Election Project.

"Это не опечатка. На президентских выборах 2020 года была самая высокая явка за 120 лет", – прокомментировал цифры профессор политологии Университета Флориды Майкл Макдональд, который участвовал в исследовании предварительных данных волеизлияния американцев.

Отмечается, что показатель явки был выше в 1900 году (73%), когда президента Уильяма Мак-Кинли переизбрали на второй строк.

Как следует из данных, представленных изданием The Guardian, представитель Демократической партии получил на выборах больше голосов, чем какой бы то ни было другой претендент на должность президента США в истории (69 759 833 бюллетеней в его пользу по данным на 18:30 по Киеву).

Предыдущий рекорд поставил Барак Обама в 2008 году (69 498 516 голосов).

Отметим, победителя в США на президентских выборах назначают не по общему количеству проголосовавших, а по голосам выборщиков, число которых в каждом штате отличается. Кандидат, который наберет больше всего в конкретном штате, получит все голоса выборщиков этого региона.

Более детально об американских выборах 3 ноября читайте в нашей текстовой трансляции по ссылке.

Фоторепортаж о том, как проходило голосование в США, можно посмотреть по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, после первых результатов голосования и Дональд Трамп, и Джо Байден заявили о своей победе.

Действующий президент, представитель Республиканской партии, сообщил о "феноменальной" победе. В штабе кандидата на пост главы США от демократов утверждают, что новым президентом станет Байден.