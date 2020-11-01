Люди Трампа "полным ходом" готовятся к передаче власти Байдену – СNN

Дарья Дурова Мир 23:08, 1.11.2020 Обновлено: 23:33, 1.11.2020

Близкие к главе США Дональду Трампу сотрудники Белого дома якобы тайно прорабатывают схему передачи власти кандидату в президенты от Демократической партии Джозефу Байдену.

Речь идет о десятках работников администрации Трампа. Об этом со ссылкой на собственные источники заявил телеканал СNN

По данным журналистов, руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз и помощник Трампа Кристофер Лиддел, отвечающий за политическую координацию в резиденции, уже несколько месяцев сотрудничают с избирательным штабом Байдена. Они якобы готовятся передать власть конкуренту Трампа после выборов "максимально безболезненно" для государственного аппарата.

Предварительно, переходная команда демократа уже насчитывает не менее 150 человек и в случае победы оппонента Трампа увеличится до 300 к моменту инаугурации нового президента США.

В СNN отметили, что представители Байдена готовятся к наихудшему сценарию событий, при котором Трамп оспорит результаты голосования, если они сложатся не в его пользу, и не согласится признать результаты выборов президента.

"Трамп поставил под сомнение мирную передачу власти, но подготовка к ней идет полным ходом", – сказано в статье.

Сообщается, что эти лица работают дистанционно, однако реально базируются в здании Министерства торговли США в Вашингтоне. В сферу их компетенции входят кадровые перестановки в составе правительства, формирование списков кандидатов на те или иные должности, подготовка проектов первых президентских указов Байдена после вступления в должность.

Сам кандидат от демократов якобы хорошо осведомлен о такой работе, но не собирается принимать никаких серьезных кадровых решений, пока не убедится в исходе выборов. Журналисты отметили, что такая позиция политика поясняется его суеверием.

Напомним, выборы президента США назначены на вторник, 3 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардс считает, что действующий президент США Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы. По его прогнозу, разрыв между основными претендентами на пост главы государства может достигнуть 10 миллионов голосов.

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