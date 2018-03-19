УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Выборы Путина: стало известно, кому он обязан результатом

7.2тЧитать новость на украинском

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что рекордным количеством голосов президент РФ Владимир Путин обязан кампании оппозиционера Алексея Навального.

"По-другому быть могло, поскольку это не выборы, и вопроса о сохранении или несохранении власти нет, то было понятно, что в результате процедуры, которая происходила 18 марта, будет переназначен Владимир Путин. Здесь действительно никаких сюрпризов нет. Тем не менее к этому можно подходить как к самому большому социологическому опросу. То есть был большой вопрос в том, с каким результатом это закончится лично для Путина и остальных участников процесса, ведь в конечном итоге они для этого туда и шли", – рассказал он в интервью "Апострофу".

По его словам, практические нарушения в ходе выборов, безусловно, были.

Новости
Друг Украины поздравил Путина с победой на выборах

"Но неправильно будет сказать, что они как-то принципиально повлияли на исход выборов. Какие-то губернаторы очень боятся за свое место и стараются показать вождю, как вверенная им территория в едином порыве выступает за него. Такую историю мы видели в Тюменской и Саратовской областях. По сибирским регионам, где с точки зрения подсчета голосов голосование свободное и честное, результат Путина составил 70%, плюс-минус 1%. Вот это, по-видимому, и является объективным результатом этого голосования, а шесть сверху ему накрутили", – подчеркнул Пономарев.

Он также добавил, что в ходе подсчета голосов это было заметно. По первым регионам у Путина был 71%.

"Уже в течение ночи, когда стали приходить данные из кавказских республик и с прочих территорий с аномальным голосованием, поддержка доросла до 76%. Единственное, что бы я здесь принципиально отметил, это голосование в Москве и Санкт-Петербурге. Они всегда давали минус для партии власти и кандидата от нее", – добавил экс-депутат Госдумы.

Пономарев отметил, что в этот раз получилось наоборот. В Петербурге Путин набрал 77% – чуть выше среднего, а в Москве – 72%.

"Это прямой результат кампании Алексея Навального по бойкоту выборов, которая увела с участков оппозиционного избирателя и оставила там только провластного. Поэтому своим результатом в 76% Путин, конечно, обязан лично Алексею Навальному", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", выборы президента РФ состоялись 18 марта. Путин получил 76,68% голосов. Позже, экс-заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко показал диаграмму, где было видно подтасовку явки на выборах.

Читайте все новости по теме "Выборы президента России" на Обозревателе.

Тема
Выборы президента России
Персоны
Владимир ПутинАлексей НавальныйИлья Пономарев
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги