Выборы Путина: стало известно, кому он обязан результатом

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что рекордным количеством голосов президент РФ Владимир Путин обязан кампании оппозиционера Алексея Навального.

"По-другому быть могло, поскольку это не выборы, и вопроса о сохранении или несохранении власти нет, то было понятно, что в результате процедуры, которая происходила 18 марта, будет переназначен Владимир Путин. Здесь действительно никаких сюрпризов нет. Тем не менее к этому можно подходить как к самому большому социологическому опросу. То есть был большой вопрос в том, с каким результатом это закончится лично для Путина и остальных участников процесса, ведь в конечном итоге они для этого туда и шли", – рассказал он в интервью "Апострофу".

По его словам, практические нарушения в ходе выборов, безусловно, были.

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"Но неправильно будет сказать, что они как-то принципиально повлияли на исход выборов. Какие-то губернаторы очень боятся за свое место и стараются показать вождю, как вверенная им территория в едином порыве выступает за него. Такую историю мы видели в Тюменской и Саратовской областях. По сибирским регионам, где с точки зрения подсчета голосов голосование свободное и честное, результат Путина составил 70%, плюс-минус 1%. Вот это, по-видимому, и является объективным результатом этого голосования, а шесть сверху ему накрутили", – подчеркнул Пономарев.

Он также добавил, что в ходе подсчета голосов это было заметно. По первым регионам у Путина был 71%.

"Уже в течение ночи, когда стали приходить данные из кавказских республик и с прочих территорий с аномальным голосованием, поддержка доросла до 76%. Единственное, что бы я здесь принципиально отметил, это голосование в Москве и Санкт-Петербурге. Они всегда давали минус для партии власти и кандидата от нее", – добавил экс-депутат Госдумы.

Пономарев отметил, что в этот раз получилось наоборот. В Петербурге Путин набрал 77% – чуть выше среднего, а в Москве – 72%.

"Это прямой результат кампании Алексея Навального по бойкоту выборов, которая увела с участков оппозиционного избирателя и оставила там только провластного. Поэтому своим результатом в 76% Путин, конечно, обязан лично Алексею Навальному", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", выборы президента РФ состоялись 18 марта. Путин получил 76,68% голосов. Позже, экс-заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко показал диаграмму, где было видно подтасовку явки на выборах.