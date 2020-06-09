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9 июня • обновлено в 18:10
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Выборы президента в США: Байден опережает Трампа уже на 14%

1.3т
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает нынешнего лидера государства Дональда Трампа на 14%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала CNN.

"По результатам опроса зарегистрированных избирателей, Трамп уступает 14 пунктов Байдену, который официально получил достаточное количество голосов, чтобы выиграть номинацию от демократов", – сказано в сообщении.

Канал отметил, что это самая большая разница между двумя "финалистами" выборов, которая когда-либо фиксировалась.

Байдена поддерживают 55% американцев, это наилучший показатель за все время. Действия Трампа на посту президента одобряют 38% респондентов, а 57% – нет. Это наихудший показатель республиканца с января 2019 года.

Трамп и Байден

Трамп и Байден

Как писал OBOZREVATEL, бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг заявил, что выделит примерно 250 миллионов долларов в поддержку кандидатуры демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Выборы в США
Персоны
Джо Байден Дональд Трамп
Место
США
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