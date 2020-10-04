Байден вырвался вперед Трампа в президентской гонке в США. Названы цифры

Кандидат от Демократической партии на выборах в США Джо Байден опережает на 10% действующего президента Дональда Трампа

Такие результаты за месяц до выборов появились в совместном социологическом опросе Ipsos и Reuters. Напомним, голосование за следующего главу Соединенных Штатов назначено на 3 ноября.

Среди тех, кто будет голосовать на выборах, 51% поддержал Байдена, а 41% – Трампа. 4% респондентов выбрали другого кандидата. Еще 4% – не определились с выбором.

Согласно опросу, 65% американцев обеспокоены проблемой пандемии коронавируса. 55% уверены, что Трамп врал о COVID-19, 34% считают, что президент США говорил правду. 11% опрошенных затруднились ответить.

В это же время 57% американцев заявили, что в целом не одобряют действия Трампа в борьбе с пандемией.

Добавим, у Трампа 2 октября обнаружили коронавирус. Врач рассказал о его состоянии.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что на опросе Harvard CAPS-Harris Poll Трамп и Байден почти сравнялись (нынешний глава Соединенных Штатов отстал на 2%).

Как ранее писал OBOZREVATEL, кандидат от демократов на американских президентских выборах Джо Байден и Дональд Трамп устроили перепалку на первых очных дебатах.

Из-за их ругани в США решили изменить формат дальнейших дебатов.