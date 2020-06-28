Дуда вышел во второй тур выборов президента Польши: результаты экзит-пола

Анджей Дуда и Рафал Тшасковський выйдут во второй тур.

В Польше по результатам выборов президента страны 28 июня во второй тур прошли нынешний глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковський.

Дуду поддерживает правящая национал-консервативная партия "Право и справедливость", а его конкурент выступил от либерально-демократического оппозиционного блока "Гражданская коалиция", передает Deutsche Welle.

Согласно результатам экзит-пола, обнародованных после закрытия избирательных участков, за Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, Тшасковского – 30,4%.

На третьем месте оказался независимый кандидат Шимон Головня. По ного отдали голоса 13,3%. Еще 7,4% – у кандидата от ультраправой "Конфедерации" Кшиштофа Босака, 2,9% – у левого кандидата Роберта Бедроня. За лидера "крестьян" Владислава Косияк-Камиша проголосовало 2,6%. Остальные кандидаты не набрали и одного процента.

Поскольку ни один из 11-ти кандидатов не набрал более 50% голосов в первом туре, на 12 июля назначен второй тур между кандидатами, занявшими первые два места.

В выступлении после объявления данных экзит-пола Тшасковський заявил, что "мы еще имеем шанс на победу".

Голосование прошло при высокой активности избирателей. Так, по состоянию на 17:00 явка составила 48%, что значительно выше показателя по сравнению с предыдущими выборами в 2015 году.

Результаты голосования. Onet.pl

Как сообщал OBOZREVATEL, в избирательный бюллетень на текущих выборах были внесены имена 11 кандидатов на кресло главы Польши. Из-за пандемии выборы проходили в особом режиме.

В 2015 году Анджей Дуда сенсационно победил тогдашнего президента страны Бронислава Коморовского.