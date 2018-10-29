Выборы президента Грузии: стало известно, кто вышел во второй тур

Ни один из кандидатов в президенты Грузии не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов. В стране пройдет второй тур выборов.

Как сообщает ЦИК страны, во второй тур вышли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и член оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе.

По итогам обработки 100% бюллетеней Зурабишвили набрала 38,64% голосов, Вашадзе — 37,7%.

Саломе Зурабишвили

Григол Вашадзе

Как пояснила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тамар Жвания, последний срок проведения второго тура президентских выборов в Грузии — 2 декабря, передает newsgeorgia.ge.

Рейтинг участников президентской гонки в цифрах выглядит так:

Саломе Зурабишвили – 38,64% или 615 433 голосов;

Григол Вашадзе — 37,74% или 600 970 голосов;

Давид Бакрадзе от "Европейской Грузии" — 10,98% или 174 797 голосов;

Шалва Нателашвили от "Лейбористской партии" – 3,74% или 59 600 голосов;

Зураб Джапаридзе от партии "Гирчи" – 2,26% или 36 007 голосов;

Давид Усупашвили от "Движения строительства" – 2,26% или 36 005 голосов;

Каха Кукава от партии "Свободная Грузия" – 1,33% или 21 183 голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что президентом Бразилии был избран "тропический Трамп".