О занявшем "почетное" второе место на "выборах" президента России тов. Грудинине П.Н. до недавнего времени было известно немного. Потомственный сельский начальник, прихватизировавший родной подмосковный совхоз, примерный семьянин-двоеженец, многопартиец, национальный патриот, образованец-сельхозинженер и юрист, импозантный седовласый человек с усами, говорит мало, но веско. Вот, собственно, и все.

Победить на "выборах" тов. Грудинин, естественно, не мог, не для того их затевали. Но единожды засветившись на них, явно возжелал стать политическим деятелем. А какой же политический деятель без программы.

В ходе недолгой предвыборной кампании тов. Грудинин только и успел заявить о себе как об убежденном сталинисте и приверженце социалистической экономики. И прославиться мутными историями со счетами в зарубежных банках, которые он то ли закрыл, то ли сокрыл, и с какими-то дурацкими золотыми слитками, которые тоже хранил где-то за бугром. Ни на что больше времени не хватило.

Зато теперь, когда "выборы" благополучно закончились элегантной победой "президента Прежнева", тов. Грудинин ни с того, ни с сего поведал народу о своих взглядах на внешнюю политику. Взгляды эти у него, как выяснилось, вполне пещерные.

Комментировать тут, по-моему, нечего. Я и не буду. Скажу лишь, что тов. Грудинин оказался даже глупее и подлее, чем я ожидал. Больше того, он совершил невозможное: подписавшись под всей этой ретроградной бредятиной, тов. Грудинин ухитрился переплюнуть самого "президента Прежнева", что, согласитесь, совсем непросто.

И в заключение одно общее замечание. Хорошенький "выбор" предложили нам на прошедших "выборах" нашего будущего. Лично "президент Прежнев", с которым все давно ясно, "респектабельный" сталинист Грудинин, фигляр всея Руси Жириновский, потешная оппозиционерка Собчак, вечно молодой, но невероятно нудный демократ Явлинский, самогонщик Титов, кондовый сталинист Сурайкин и динозавр Бабурин. И чего это я не пошел голосовать?