Заблокированный интернет, закрытое метро и блокпосты: анахронизмы, которые сопровождают выборы в Беларуси

В день выборов президента Беларуси 9 августа в стране с перебоями работал интернет а на улицы городов ввели силовиков и военную технику.

После оглашения первых предварительных результатов столица Беларуси – Минск – оказалась практически заблокированной. Именно на вечер воскресенья оппозиционеры запланировали масштабную акцию протеста, призвав граждан выходить на улицы.

Участники должны были собраться в 20:00-20:30 возле своих участков и выдвинуться к стеле Минска – города-героя.

На 22:00 запланирован общий сбор минчан у Стелы. "Далее мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко!" – призвали оппозиционеры. Избирателей в других городах активисты призывали выходить на центральные площади.

Перекрытые дороги

В центре Минска после оглашения предварительной победы Александра Лукашенко образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

Жители столицы сообщали в соцсетях, что военные устроили на дорогах города, а также на въездах в столицу, множество блокпостов. Движение на улицах практически парализовало.

Трафик в Минске. Скриншот карт Google

Трафик в Минске. Скриншот карт Google

Силовики перекрыли также все входы на проспект Независимости, где находятся Дом правительства и ЦИК.

Скриншот карт Google

Ограничения в метро

Кроме того, после закрытия участков для голосования в центре Минска перекрыли две центральные станции метро.

В столице Беларуси закрыли станции метро. Telegram-канал "Протесты в мире"

Военная техника в столице

В день выборов возле администрации действующего президента Александра Лукашенко заметили военные грузовики, полные щитов. В некоторых из них сидели военные.

На улицах Минска также засняли спецтехнику военных.

Военная техника на улицах Минска.

Возле администрации Лукашенко.

Блокировка интернета

В Беларуси переставал работать мессенджер Viber, новостные сайты tut.by и nn.by. Не работают многие оппозиционные сайты и за пределами страны.

Интернет периодически "падал" в течение дня. Сайт tut.by поделился такими рассказами от своих читателей:

"Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса", "Очень медленно загружается YouTube", "Отваливаются Google-сервисы", "В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. Внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже".

Люди из Минска подтверждали плохую работу таких сайтов как google.by – у абонентов МТС в белорусской версии Google, например, не открывается лента с популярными запросами, а поисковые выдачи грузятся по несколько минут, передает "Код Дурова".

У людей также не работают VPN, есть проблемы с соединением Telegram, Instagram и прочих сервисов.

У некоторых пользователей не открывается сайт Виктора Бабарико – незарегистрированного кандидата в президенты.

Добавим, Александр Лукашенко в своем недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону не скрывал, что власти будут любыми методами бороться с протестным настроением:

"Мне будет неловко, если будут на улицах какие-то заварушки и придется принимать меры. Это некрасиво для имиджа страны. Это меня беспокоит", – говорил Лукашенко.

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