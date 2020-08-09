Заблокированный интернет, закрытое метро и блокпосты: анахронизмы, которые сопровождают выборы в Беларуси

После выборов власти заблокировали Минск.
В день выборов президента Беларуси 9 августа в стране с перебоями работал интернет а на улицы городов ввели силовиков и военную технику.
После оглашения первых предварительных результатов столица Беларуси – Минск – оказалась практически заблокированной. Именно на вечер воскресенья оппозиционеры запланировали масштабную акцию протеста, призвав граждан выходить на улицы.
Участники должны были собраться в 20:00-20:30 возле своих участков и выдвинуться к стеле Минска – города-героя.
На 22:00 запланирован общий сбор минчан у Стелы. "Далее мы показываем свое единство, занимаем центр города и требуем проведения новых выборов без Лукашенко!" – призвали оппозиционеры. Избирателей в других городах активисты призывали выходить на центральные площади.
В центре Минска после оглашения предварительной победы Александра Лукашенко образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google-карт.
Жители столицы сообщали в соцсетях, что военные устроили на дорогах города, а также на въездах в столицу, множество блокпостов. Движение на улицах практически парализовало.
Трафик в Минске. Скриншот карт Google
Трафик в Минске. Скриншот карт Google
Силовики перекрыли также все входы на проспект Независимости, где находятся Дом правительства и ЦИК.
Скриншот карт Google
Кроме того, после закрытия участков для голосования в центре Минска перекрыли две центральные станции метро.
В столице Беларуси закрыли станции метро. Telegram-канал "Протесты в мире"
В день выборов возле администрации действующего президента Александра Лукашенко заметили военные грузовики, полные щитов. В некоторых из них сидели военные.
На улицах Минска также засняли спецтехнику военных.
Военная техника на улицах Минска.
Возле администрации Лукашенко.
В Беларуси переставал работать мессенджер Viber, новостные сайты tut.by и nn.by. Не работают многие оппозиционные сайты и за пределами страны.
Интернет периодически "падал" в течение дня. Сайт tut.by поделился такими рассказами от своих читателей:
"Очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса", "Очень медленно загружается YouTube", "Отваливаются Google-сервисы", "В офисе лег шифрованный трафик на ресурсы за пределами РБ. Внутренние сайты РБ еще работают, мессенджеры тоже".
Люди из Минска подтверждали плохую работу таких сайтов как google.by – у абонентов МТС в белорусской версии Google, например, не открывается лента с популярными запросами, а поисковые выдачи грузятся по несколько минут, передает "Код Дурова".
У людей также не работают VPN, есть проблемы с соединением Telegram, Instagram и прочих сервисов.
У некоторых пользователей не открывается сайт Виктора Бабарико – незарегистрированного кандидата в президенты.
Добавим, Александр Лукашенко в своем недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону не скрывал, что власти будут любыми методами бороться с протестным настроением:
"Мне будет неловко, если будут на улицах какие-то заварушки и придется принимать меры. Это некрасиво для имиджа страны. Это меня беспокоит", – говорил Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ЦИК Беларуси заявили, что действующий глава страны Александр Лукашенко лидирует в выборах президента по результатам голосования в пяти регионах, у него якобы 82%. Заявляется, что оппозиционная к Лукашенко Светлана Тихановская по данным из пяти белорусских регионов набирает около 5%.
По результатам государственных экзит-полов, у Лукашенко 79,7%, у Тихановской 6,8% голосов.
Самолет, который связывают с семьей Лукашенко, в день выборов якобы улетел в Турцию.
Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.