Выборщики в США окончательно подтвердили победу Байдена

Коллегия выборщиков США утвердила победу избранного президента-демократа Джо Байдена на выборах главы государства.

Как сообщил CNN, Байден получил необходимые для победы 270 голосов. Однако голосование выборщиков на данный момент продолжается.

Стоит отметить, что Байдена поддержали выборщики из шести штатов, результаты в которых оспаривали представители действующего президента Дональда Трампа.

Всего в формальной процедуре примут участие 538 представителей всех 50 штатов и округа Колумбия.

Вместе с главой государства был избран и вице-президент.

Первыми проголосовали представители штата Вермонт, отдав три голоса избранному президенту США Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

Последними подтвердят волеизъявление жителей своего штата на Гавайях.

Напомним, согласно Конституции США, выборщики собираются и проводят голосования в каждом штате в соответствии с тем, как в нем распределились голоса избирателей.

Результаты волеизъявления представителей штатов будут отправлены в Вашингтон до 23 декабря, их официально огласят на заседании Конгресса 6 января.

После этого помешать Байдену официально стать президентом может только решение Верховного суда об отмене результатов выборов в отдельных штатах, на которое рассчитывает действующий глава государства Дональд Трамп.

Инаугурация Байдена назначена на 20 января.

OBOZREVATEL следил за ходом голосования выборщиков онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября состоялись выборы президента США. Почти сразу же Трамп начал заявлять о "масштабном мошенничестве". Только 3 декабря глава государства признал поражение, но все равно выразил несогласие с итогами голосования.

Подсчет голосов во всех штатах был завершен 13 ноября. Победителем признали представителя Демократической партии Джо Байдена, который получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Трампа насчитали 232 голосов.