"Выбор судьбы": Трамп показал Ким Чен Ыну видео о будущем КНДР

Во время встречи на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну видеоролик о вариантах развития событий на Корейском полуострове.

"Вот видео под названием "История одной возможности", которое я показал Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре", - написал Трамп в Twitter. Видео опубликовано на странице Белого дома в Facebook.

Ролик, который называется "История возможности", демонстрирует перспективы объединения корейского народа. В нем Ким Чен Ыну предлагатся сделать "выбор судьбы", прекратить повторяющиеся циклы истории, начать движение вперед и стать частью нового мира, в котором открыты возможности развития.

"Сделает ли этот лидер выбор в пользу развития своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа? Пожмет ли он руку мира и будет ли наслаждаться процветанием, которого никогда прежде не видел? Прекрасная жизнь или еще большая изоляция? Какой путь он выберет?" - спрашивает закадровый голос.

Here is the video, “A Story of Opportunity” that I shared with Kim Jong-un at the #SingaporeSummit

