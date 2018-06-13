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"Выбор судьбы": Трамп показал Ким Чен Ыну видео о будущем КНДР

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Во время встречи на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну видеоролик о вариантах развития событий на Корейском полуострове.

"Вот видео под названием "История одной возможности", которое я показал Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре", - написал Трамп в Twitter. Видео опубликовано на странице Белого дома в Facebook.

Ролик, который называется "История возможности", демонстрирует перспективы объединения корейского народа. В нем Ким Чен Ыну предлагатся сделать "выбор судьбы", прекратить повторяющиеся циклы истории, начать движение вперед и стать частью нового мира, в котором открыты возможности развития.

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"Сделает ли этот лидер выбор в пользу развития своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа? Пожмет ли он руку мира и будет ли наслаждаться процветанием, которого никогда прежде не видел? Прекрасная жизнь или еще большая изоляция? Какой путь он выберет?" - спрашивает закадровый голос.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в Сингапуре прошла историческаявстреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ынав гостинице Capella. В итоге, было подписано соглашение о признании достигнутого на саммите прогресса.

Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
США
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