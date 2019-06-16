"Выбить Россию с Днестра": в Приднестровье запаниковали из-за "хитрого плана" Додона

Западные страны будут настаивать на реинтеграции Приднестровья и Молдовы, чтобы добиться вывода с берегов Днестра российских войск.

Об этом в Facebook написал депутат парламента Приднестровья, политолог Андрей Сафонов. "Заунывный хор затянул: "Молдовские олигархи свергаются, приходит очередь приднестровских!". На деле перед нами – заказ: внушить России идею подчинения Приднестровья Молдове, после чего выбить Россию с Днестра. Удалить войска России – в первую очередь", – пишет на своей странице Сафонов.

Он полагает, что этот заказ "невыполним". По его мнению, в России известно, что все политики Молдовы выступают либо за "вывод", либо за "эвакуацию" российских солдат и офицеров из Приднестровья, прикрываясь лозунгом т.н. "конституционного нейтралитета".

"Без российских солдат и Молдова, и Приднестровье окажутся под контролем США и Румынии. Американцы и румыны без российского противовеса постараются замкнуть вокруг России "огненную дугу" из враждебных ей режимов", – пишет Сафонов.

Российские военные на учениях в Приднестровье Ava.md

По мнению политолога, нынешние ведущие политики Молдавии хотели бы включить Приднестровье в состав унитарной страны, поэтому они категорически отрицают идею федерализации.

"Даже если бы каким-то чудом все политики Молдовы – от Санду до Додона – сказали федерализации "да!", то это означало бы, что проводиться она будет в рамках указанного Соглашения и без российских войск. Понятно, и без участия в евразийском интеграционном проекте.

Федерализация означала бы не только ликвидацию Приднестровской государственности, но и уход России с юго-запада бывшего Советского Союза. Вот почему Приднестровская Молдавская Республика была, есть и останется независимым государством", – подчеркнул депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 июня Конституционный суд Молдовы пересмотрел и аннулировал свои решения, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду.

В связи с политическим кризисом Молдову массово покидают бизнесмены и политики.

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