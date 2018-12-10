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''Вы все в крови!'' Пропагандистов Кремля под крики ''Слава Украине'' выкинули из форума в Литве. Видео

17.2тЧитать материал на украинском

Российских журналистов газеты "Известия" выгнали с форума "Свободная Россия", который проходил в Литве 8-9 декабря. Кремлевских пропагандистов под крики "Слава Украине!" попросили уйти крымскотатарский общественный активист Эрфан Кудусов и главный редактор канала ATR Айдер Муджабаев.

Видеодоказательство обнародовали на странице литовского СМИ Ru Delfi в Facebook. Запись вмиг облетела соцсети — всего за несколько часов ролик просмотрело более 6000 человек (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Пропагандисты из "Известий" приперлись на Форум в Вильнюсе, были облиты вином со словами "вы все в крови" и пинками выкинуты на улицу под крики "Слава Украине", — прокомментировал увиденное известный украинский журналист Аркадий Бабченко.

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''Рот закройте!'' Украинец вывел из себя скандальную пропагандистку Кремля в прямом эфире
Журналист "Известий"

Журналист "Известий"

Скриншот

''Вы все в крови!'' Пропагандистов Кремля под крики ''Слава Украине'' выкинули из форума в Литве. Видео

Скриншот

Форум "Свободной России" — ежегодное мероприятие, основанное оппозиционными политическими и общественными деятелями РФ. Основными целями форума являются создание альтернативы путинскому режиму и выход из созданного ним экономического кризиса.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре российское телевидение опозорилось очередным фейком о "бомбежках мирного населения на Донбассе Военно-воздушными силами Вооруженных сил Украины". В частности, "сенсационную информацию" озвучил Дмитрий Куликов, который заявил, что все погибшие люди, среди которых были дети, просто загорали на городском пляже.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
ЛитваВильнюс
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минин евген
минин евген
журналистов страны-изгоя отовсюду выгоняют, разве это не мило?
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4
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
В мире уже становится доброй традицией выкидывать накуй пидороссов!
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6
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, Так пидорас бабченко остался!
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