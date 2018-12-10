''Вы все в крови!'' Пропагандистов Кремля под крики ''Слава Украине'' выкинули из форума в Литве. Видео

Российских журналистов газеты "Известия" выгнали с форума "Свободная Россия", который проходил в Литве 8-9 декабря. Кремлевских пропагандистов под крики "Слава Украине!" попросили уйти крымскотатарский общественный активист Эрфан Кудусов и главный редактор канала ATR Айдер Муджабаев.

Видеодоказательство обнародовали на странице литовского СМИ Ru Delfi в Facebook. Запись вмиг облетела соцсети — всего за несколько часов ролик просмотрело более 6000 человек (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"Пропагандисты из "Известий" приперлись на Форум в Вильнюсе, были облиты вином со словами "вы все в крови" и пинками выкинуты на улицу под крики "Слава Украине", — прокомментировал увиденное известный украинский журналист Аркадий Бабченко.

Журналист "Известий" Скриншот

Скриншот

Форум "Свободной России" — ежегодное мероприятие, основанное оппозиционными политическими и общественными деятелями РФ. Основными целями форума являются создание альтернативы путинскому режиму и выход из созданного ним экономического кризиса.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре российское телевидение опозорилось очередным фейком о "бомбежках мирного населения на Донбассе Военно-воздушными силами Вооруженных сил Украины". В частности, "сенсационную информацию" озвучил Дмитрий Куликов, который заявил, что все погибшие люди, среди которых были дети, просто загорали на городском пляже.