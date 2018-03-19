"Вы провалились": украинец указал России на реальный итог выборов в Крыму

Украинский политолог Вадим Трюхан заявил, что во временно оккупированном Крыму выборы президента России были провальными (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, их итоги не признает ни одна страна цивилизованного мира, отметил он в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"В Крыму вы провалились. Крымские татары — пошли всего лишь 10%. 90% явки не было. Владимир Путин не рискнул поехать голосовать в Севастополь. А то, что касается реакции мира, то он не признает выборов в Крыму", — с уверенностью подытожил Трюхан.

Как сообщал "Обозреватель", ранее о низкой активности крымских татар в день выборов президента РФ на временно оккупированном полуострове заявил и глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.