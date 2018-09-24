"Вы пожалеете!" В Иране пообещали сокрушительную месть США и Израилю за теракт на военном параде

Заместитель главы Корпуса стражей Исламской революции предупредил США и Израиль о "разрушительных" последствиях расстрела военного парада в городе Ахваз.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ, Тегеран настаивает, что США и другие иностранные спецслужбы были причастны к гибели 25 человек, 12 из которых – члены Корпуса стражей.

"Вы уже видели нашу месть. Вы увидите, насколько разрушительным и сокрушительным будет наш ответ. Вы пожалеете о том, что вы сделали", – заявил Хоссейн Салами во время речи на церемонии прощания с жертвами расстрела.

Прощание с жертвами теракта

По данным государственного телевидения, несколько тысяч человек пришли проститься с погибшими в Ахвазе – некоторые из них скандировали "Смерть Израилю и Америке".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного парада, приуроченного к началу Ирано-иракской войны 1980-1988 годов, в городе Ахваз на юге Ирана произошло нападение, которые власти назвали терактом. По последним данным, убиты 25 человек, в том числе женщина и 4-летний ребенок. Ранены более 60 человек.