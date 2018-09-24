МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Вы пожалеете!" В Иране пообещали сокрушительную месть США и Израилю за теракт на военном параде

1.1тЧитать материал на украинском

Заместитель главы Корпуса стражей Исламской революции предупредил США и Израиль о "разрушительных" последствиях расстрела военного парада в городе Ахваз.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ, Тегеран настаивает, что США и другие иностранные спецслужбы были причастны к гибели 25 человек, 12 из которых – члены Корпуса стражей.

"Вы уже видели нашу месть. Вы увидите, насколько разрушительным и сокрушительным будет наш ответ. Вы пожалеете о том, что вы сделали", – заявил Хоссейн Салами во время речи на церемонии прощания с жертвами расстрела.

Прощание с жертвами теракта

Прощание с жертвами теракта

По данным государственного телевидения, несколько тысяч человек пришли проститься с погибшими в Ахвазе – некоторые из них скандировали "Смерть Израилю и Америке".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного парада, приуроченного к началу Ирано-иракской войны 1980-1988 годов, в городе Ахваз на юге Ирана произошло нападение, которые власти назвали терактом. По последним данным, убиты 25 человек, в том числе женщина и 4-летний ребенок. Ранены более 60 человек.

Место
ИранТегеран
Объект
теракт
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
pompadur marselina
pompadur marselina
Политика иранских властей вызывает огромное уважение. Иран оказывает сверхдавление на распоясавшийся пендостан и его шестерку- Израиль. А те в свою очередь чувствуя силу Ирана, организуют ему подлые провокации.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги