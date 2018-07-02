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"Вы не Европа": Соловьев опозорился высказыванием об Украине

1.7тЧитать новость на украинском

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев оскандалился безграмотным заявлением о том, что Украина якобы не является частью Европы.

Такие слова прозвучали во время его дискуссии с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом, который отметил, что Украина четко определила для себя путь движения в европейское сообщество, в эфире вечерней программы Соловьева на телеканале "Россия 1".

"Да это чушь собачья! Вы не можете быть ни в Европе, ни в Азии. Вы находитесь в Украине. Вы поймите — вы не поднимете земельку и с ней никуда не денетесь", — язвительно отреагировал на слова оппонента пропагандист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев выступил с громкой угрозой в адрес Украины, заявив, что если ВСУ не будут отведены с фронта на востоке, то государство потеряет всю свою территорию до Киева.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир СоловьевВадим Трюхан
Место
Россия
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