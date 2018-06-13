"Вы должны нас кормить!" В сети подметили важный нюанс в истории России

В сети вспомнили важный исторический нюанс - Россия провозгласила независимость от СССР 12 июня 1990 года, то есть на год раньше, чем Украина.

На этом моменте акцентировал внимание украинский журналист Денис Казанский. По его убеждению, данное событие является весьма показательным в контексте взаимоотношений постсоветских стран.

"В РФ праздник. День государственного суверенитета или как его неофициально называют - День независимости. Да-да, Россия провозгласила независимость от СССР еще 12 июня 1990 года, на год раньше, чем Украина. Чего они от нас после этого хотят - непонятно", - написал он в своем Twitter.

Пользователи тут же поддержали Казанского. "Как этот диагноз называется?", "Вы должны нас кормить..." - иронизируют они.

Сегодня в РФ праздник. День государственного суверенитета или как его неофициально называют - День независимости. Да-да, Россия провозгласила независимость от СССР ещё 12 июня 1990 года, на год раньше, чем Украина.



Чего они от нас после этого хотят - не понятно — Денис Казанський (@den_kazansky) 12 июня 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сочи на церемонии вручения премии "Кинотавр" председатель жюри основного конкурса Алексей Попогребский и глава жюри конкурса "Дебют" Андрей Плахов со сцены призвали освободить своего коллегу - украинского политзаключенного Олега Сенцова.