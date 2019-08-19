ВВС Швейцарии подняли в небо из-за российского самолета: что известно

Направляющийся на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона передовой российский самолет в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

На борту российского самолета находилась делегация главы РФ, в том числе его пресс-секретарь Дмитрий Песков, и журналисты кремлевского пула, которые будут освещать встречу на юге Франции, сообщают "РИА Новости".

"Такое уже было, Женева отвечала на ноты, что это акт гостеприимства", — отметил Песков.

Владимир Путин прибудет во Францию 19 августа с однодневным визитом и проведет переговоры с Макроном.

В Кремле сообщили, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Персидском заливе, Украине, а также Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее истребители Британии "сцепились" в небе с самолетом Путина: Eurofighter Typhoon взлетели с авиабазы "Эмари" в Эстонии для идентификации воздушного судна, которое осуществляло полет вблизи границ воздушного пространства НАТО.

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