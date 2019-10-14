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14 октября • обновлено в 13:33
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"Kiev" на "Kyiv": Украина одержала значимую победу в Британии

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С 14 октября британское издание ВВС изменит написание столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv".

Об этом сказано в заявлении корпорации, которое цитирует ВВС Україна. Речь идет о всех текстах, картах и графиках на английском языке.

"ВВС продолжает просматривать спорное англоязычное написание географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Так как "Kyiv" (а не "Kiev") сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины", – сказано в заявлении.

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При этом, несколько месяцев в ВВС будет разрешено использовать формулировку "Kyiv, formerly known as Kiev".

На нововведение отреагировал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Ура! ВВС мы "добили". С сегодняшнего дня они используют Kyiv, а не Kiev. То есть наш общий драйв работает. Спасибо всем, кто присоединился! И ссылки на различные словари не помогли: мы их тоже постепенно изменим! Но теперь нужно "добить" других, включая CNN. Подключайтесь все!" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Великобритания
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70rus xxx
70rus xxx
Комментарии на сайте не модерированы)))тогда куда убежал мой коммент?Столь мыслей потратил и все в пустую.плак-плак.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Цэ пэрэмога, без всяких сомнений. Осталось лишь заставить Запад писать фамилию украинского президента с "…yi" на конце, и России точно капец. :)
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Яка страна, такие и победы.
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