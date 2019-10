"Kiev" на "Kyiv": Украина одержала значимую победу в Британии

С 14 октября британское издание ВВС изменит написание столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv".

Об этом сказано в заявлении корпорации, которое цитирует ВВС Україна. Речь идет о всех текстах, картах и графиках на английском языке.

"ВВС продолжает просматривать спорное англоязычное написание географических названий, учитывая восприятие нашей международной аудиторией. Так как "Kyiv" (а не "Kiev") сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными СМИ, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины", – сказано в заявлении.

"Kiev" на "Kyiv": Украина одержала значимую победу

При этом, несколько месяцев в ВВС будет разрешено использовать формулировку "Kyiv, formerly known as Kiev".

На нововведение отреагировал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Ура! ВВС мы "добили". С сегодняшнего дня они используют Kyiv, а не Kiev. То есть наш общий драйв работает. Спасибо всем, кто присоединился! И ссылки на различные словари не помогли: мы их тоже постепенно изменим! Но теперь нужно "добить" других, включая CNN. Подключайтесь все!" – написал он.

Ура! ВВС ми "добили". Від сьогодні вони використовують Kyiv, а не Kiev. Тобто наш спільний драйв працює. Дякую всім, хто долучився! І посилання на різні словники не допомогли: ми їх теж поступово змінимо! Але тепер потрібно "добити" інших, включно з CNN. Підключайтеся всі! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 14, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Аэропорт столицы Литвы Вильнюса изменил написание названий городов Украины на правильное.

До этого Европейский Союз начал использовать украинскую транслитерацию в написании столицы Украины на английском языке.

Библиотека Конгресса США вместо советской транслитерации названия украинской столицы Kiev официально начала использовать корректную Kyiv.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram