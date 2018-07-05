По данным Мирового банка за 2017 год ВВП на душу населения России всего 10 743 доллара США. Это по уровню близко к показателю такой африканской страны, как Мавритания, где он 10 547 долларов США. А вот в Коста-Рике этот показатель уже выше, чем в России, и составил 11 630 долларов США. Никто не спорит, в Украине этот показатель еще ниже. Всего 2639 долларов США. По уровню это близко к Марокко. Но разница в том, что Украину никто не называет "мировой супердержавой", а вот ряд российских политологов, в преддверии встречи Путина и Трампа, постоянно заявляют, что это встреча "лидеров мировых сверхдержав". Что касается самой встречи, это хорошая затея. Об этой встрече говорили еще сразу после победы Трампа, но что-то пошло не так, и теперь есть надежда, что встреча состоится, уже с большой задержкой, и они поговорят о делах насущных. Давно пора. Но если США действительно можно назвать мировой супердержавой с экономической точки зрения, то Россия явно далека от того, чтобы вообще претендовать на экономическое господство в мире. В качестве доказательства данные с сайта Мирового банка: доля ВВП США в мировом ВВП по итогам 2017 года составила 23,03%, ЕС 21,4%, Китая 15,17%, а России 1,98%. Россия – громадная страна по размеру, и даже превосходит США, но вот экономика России далека от своих размеров.
Сложно понять, почему всегда нужно придумывать мифы и фантазии в отношении тех или иных стран мира, если всегда есть возможность сравнить и разобраться. Хорошо это, или плохо, но США пока остается мировым лидером. Не самым добрым, а, скорее, самым алчным и богатым, но лидером. И России нужно больше думать, как угодить США, чем пытаться с ними тягаться и мечтать о том, что лидер США будет слушать указания лидеров других стран. Трамп, может, и одиозный президент, и часто делает очень резкие и неожиданные заявления и действия, но он имеет возможность реально влиять на мировую экономику, что нельзя сказать о России. Еще более-менее можно ЕС считать мировым лидером, хотя их склоки в руководящей верхушке явно уже всем поднадоели. А вот Китай действительно лидер, и такой, который может реально подвинуть США на мировом олимпе. Возможно поэтому, хотя США и ведет торговую войну с Китаем, как с другими странами мира, но очень аккуратно, чтобы не перестараться.
Если кому-то интересно, в 2013 году ВВП на душу населения в России был на 32% больше, чем в 2017 году. В Украине этот показатель тоже снизился на 34% в 2017 по сравнению с 2013 годом. Но это произошло, во многом, из-за потери части территории Украины, не без помощи России, и Майдана, который спровоцировал экономический кризис в стране. Но в России Майдана не было, и территория ее теперь даже стала больше. Почему же упал ВВП? Цены на нефть, вот ответ на вопрос. Несмотря на все разговоры о нанотехнологиях, и заявления, что санкции для экономики во благо, Россия фактически живет за счет нефти, и любые колебания в сторону снижения цен приводят к кризису в стране.
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Последние санкции США против России оказались более чем действенными, и поэтому для российской власти очень жестко встал вопрос о том, что же будет с экономикой России дальше. За первый квартал 2018 года ВВП России вырос на 1,3%, в то время как в Украине рост 3,2%. Но и этот рост ВВП России во многом состоялся благодаря росту цен на нефть в мире и частично за счет громадных строек для Чемпионата мира по футболу. Но, в тот же момент, Минэкономики России недавно ухудшил прогноз роста ВВП России на 2019-2020 годы. Даже российские эксперты понимают, что с санкциями и непонятным будущим цен на нефть сложно обеспечить рост экономики. Не исключено, что во время переговоров лидеров США и России главной темой будет не Крым и Сирия, а то, как бы не допустить в будущем новых санкций против российских олигархов и бизнеса за рубежом. Экономика России, как и экономики многих стран мира, действительно зависит от экономики США. Украина не исключение. И хотя Украина не является главным торговым партнером США, но продавая полуфабрикаты стали в Турцию, Украина связана с производством металла, который идет на производство европейских автомобилей, которые продаются в США. А если будет пошлина на европейские автомобили, то Турция не будет спешить покупать украинский металл. А вот Германия будет сдержано покупать российский газ и сырую нефть. Опять же, без сбыта готовой продукции ЕС в США ни Германии, ни Франции, ни Швеции не нужно так много нефти и газа из России. Это мировая экономика, и тут все взаимосвязано. Как только США ввели санкции против российского алюминиевого олигарха, производство алюминия в России, только за апрель 2018 года, упало на 9%. Много для одного месяца. Дорого обходятся экономике России санкции против ее олигархов. И поэтому новые санкции против олигархов могут привести к тому, что вместо роста ВВП будет падение ВВП, вместо обещаний Путина сделать Россию успешной страной в ближайшее десятилетие будет обычная стагнация, когда нет падения, но нет и роста.
Мир не стоит на месте. Каждый год мировая экономика растет. Можно только спорить, много растет, или мало. Всегда хочется много. Но этот рост происходит не потому, что кто-то мечтает о мировом господстве, а потому, что для большей части мирового бизнеса чужды разговоры и идеи о переделе мира. Экономика не любит авантюр и мифов, она хорошо живет и чувствует себя, когда страны торгуют и сотрудничают, а не когда оккупируют чужие территории и мечтают о мировом господстве.
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