По данным Мирового банка за 2017 год ВВП на душу населения России всего 10 743 доллара США. Это по уровню близко к показателю такой африканской страны, как Мавритания, где он 10 547 долларов США. А вот в Коста-Рике этот показатель уже выше, чем в России, и составил 11 630 долларов США. Никто не спорит, в Украине этот показатель еще ниже. Всего 2639 долларов США. По уровню это близко к Марокко. Но разница в том, что Украину никто не называет "мировой супердержавой", а вот ряд российских политологов, в преддверии встречи Путина и Трампа, постоянно заявляют, что это встреча "лидеров мировых сверхдержав". Что касается самой встречи, это хорошая затея. Об этой встрече говорили еще сразу после победы Трампа, но что-то пошло не так, и теперь есть надежда, что встреча состоится, уже с большой задержкой, и они поговорят о делах насущных. Давно пора. Но если США действительно можно назвать мировой супердержавой с экономической точки зрения, то Россия явно далека от того, чтобы вообще претендовать на экономическое господство в мире. В качестве доказательства данные с сайта Мирового банка: доля ВВП США в мировом ВВП по итогам 2017 года составила 23,03%, ЕС 21,4%, Китая 15,17%, а России 1,98%. Россия – громадная страна по размеру, и даже превосходит США, но вот экономика России далека от своих размеров.

Сложно понять, почему всегда нужно придумывать мифы и фантазии в отношении тех или иных стран мира, если всегда есть возможность сравнить и разобраться. Хорошо это, или плохо, но США пока остается мировым лидером. Не самым добрым, а, скорее, самым алчным и богатым, но лидером. И России нужно больше думать, как угодить США, чем пытаться с ними тягаться и мечтать о том, что лидер США будет слушать указания лидеров других стран. Трамп, может, и одиозный президент, и часто делает очень резкие и неожиданные заявления и действия, но он имеет возможность реально влиять на мировую экономику, что нельзя сказать о России. Еще более-менее можно ЕС считать мировым лидером, хотя их склоки в руководящей верхушке явно уже всем поднадоели. А вот Китай действительно лидер, и такой, который может реально подвинуть США на мировом олимпе. Возможно поэтому, хотя США и ведет торговую войну с Китаем, как с другими странами мира, но очень аккуратно, чтобы не перестараться.

Если кому-то интересно, в 2013 году ВВП на душу населения в России был на 32% больше, чем в 2017 году. В Украине этот показатель тоже снизился на 34% в 2017 по сравнению с 2013 годом. Но это произошло, во многом, из-за потери части территории Украины, не без помощи России, и Майдана, который спровоцировал экономический кризис в стране. Но в России Майдана не было, и территория ее теперь даже стала больше. Почему же упал ВВП? Цены на нефть, вот ответ на вопрос. Несмотря на все разговоры о нанотехнологиях, и заявления, что санкции для экономики во благо, Россия фактически живет за счет нефти, и любые колебания в сторону снижения цен приводят к кризису в стране.

Читайте:

Ссылка

Последние санкции США против России оказались более чем действенными, и поэтому для российской власти очень жестко встал вопрос о том, что же будет с экономикой России дальше. За первый квартал 2018 года ВВП России вырос на 1,3%, в то время как в Украине рост 3,2%. Но и этот рост ВВП России во многом состоялся благодаря росту цен на нефть в мире и частично за счет громадных строек для Чемпионата мира по футболу. Но, в тот же момент, Минэкономики России недавно ухудшил прогноз роста ВВП России на 2019-2020 годы. Даже российские эксперты понимают, что с санкциями и непонятным будущим цен на нефть сложно обеспечить рост экономики. Не исключено, что во время переговоров лидеров США и России главной темой будет не Крым и Сирия, а то, как бы не допустить в будущем новых санкций против российских олигархов и бизнеса за рубежом. Экономика России, как и экономики многих стран мира, действительно зависит от экономики США. Украина не исключение. И хотя Украина не является главным торговым партнером США, но продавая полуфабрикаты стали в Турцию, Украина связана с производством металла, который идет на производство европейских автомобилей, которые продаются в США. А если будет пошлина на европейские автомобили, то Турция не будет спешить покупать украинский металл. А вот Германия будет сдержано покупать российский газ и сырую нефть. Опять же, без сбыта готовой продукции ЕС в США ни Германии, ни Франции, ни Швеции не нужно так много нефти и газа из России. Это мировая экономика, и тут все взаимосвязано. Как только США ввели санкции против российского алюминиевого олигарха, производство алюминия в России, только за апрель 2018 года, упало на 9%. Много для одного месяца. Дорого обходятся экономике России санкции против ее олигархов. И поэтому новые санкции против олигархов могут привести к тому, что вместо роста ВВП будет падение ВВП, вместо обещаний Путина сделать Россию успешной страной в ближайшее десятилетие будет обычная стагнация, когда нет падения, но нет и роста.

Новости России пришлось продавать сырую нефть

Мир не стоит на месте. Каждый год мировая экономика растет. Можно только спорить, много растет, или мало. Всегда хочется много. Но этот рост происходит не потому, что кто-то мечтает о мировом господстве, а потому, что для большей части мирового бизнеса чужды разговоры и идеи о переделе мира. Экономика не любит авантюр и мифов, она хорошо живет и чувствует себя, когда страны торгуют и сотрудничают, а не когда оккупируют чужие территории и мечтают о мировом господстве.