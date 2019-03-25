Вводит детей в транс и убивает: стало известно о новых жертвах МОМО

Смертельная игра для детей МОМО, существование которой упорно опровергают, продолжает гробить жизни. В сети активно распространяют новые истории о жертвах уродливой японской куклы.

Так, француз Ренэ Гаттино уверен, что у его сына-подростка не было оснований сводить счеты с жизнью. Уже после самоубийства сына он начал рыться в его компьютере, передает "НТВ".

"Мы открыли его почту и узнали, что он искал — этот запрос даже был у него в "Избранном". Он вновь и вновь интересовался этим МОМО. Ему нравились всевозможные игры и испытания-онлайн. Он считал, что МОМО — одно из таких", — объяснил отец.

МОМО

Американка Перл Вудс также рассказала подобную историю. У ее дочери аутизм, и зловещее МОМО буквально вводило девочку в транс.

"Она начала спрашивать меня, что будет, если вставить нож в розетку… Пока я спала, МОМО сказала моей дочери, чтобы та включила газовую конфорку", — поведала она жуткие подробности.

Директор фонда Childnet International Уилл Гарднер советует родителям более ответственно подходить к этому вопросу.

"Если вы родитель, попросите ребенка обучить вас каким-то современным технологиям, рассказать о трендах. Проявите интерес. В ответ можно рассказать об историях, о которых пишет пресса и которые заставляют вас переживать. Но это точно должно быть общение, а не приказ: ну-ка, садись, мы сейчас с тобой поговорим о безопасности в интернете!" — порекомендовал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОМО начала атаковать детей через Youtube Kids, где можно найти опасный и на самом деле тревожный контент.

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