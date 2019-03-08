"Введем миротворцев!" Соловьев пригрозил превратить Украину в Сирию

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил Украине полномасштабным вторжением России и повторением грузинского и сирийского сценариев.

Массированную вооруженную агрессию глашатай Путина предложил замаскировать под "миротворческую" операцию. Наглым планом Соловьев поделился в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

Пропагандист уверен, что страна-агрессор якобы сможет принудить Украину к миру и неоказанию сопротивления жестким военным подавлением.

"У меня позиция еще жестче. Я считаю, что хватит ждать миротворцев — надо вводить своих миротворцев, хватит ждать прекращения огня — надо ввести прекращение огня. Наша страна блестяще показала, как это делается, не только в Грузии, но и в Сирии. Можем обеспечить идеальный порядок на линии разграничения. Мы можем убедить украинскую сторону забыть о том, как стрелять в сторону Донбасса. Мы можем сделать это быстро и эффективно для сохранения жизни как украинцев, так и жителей "Л/ДНР", — высказался Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соловьев заявил, что Украина движется к своему распаду, в итоге которого якобы полностью потеряет южные и восточные регионы. По его словам, это является логическим продолжением развала СССР.

Также он считает, что Россия не только может не признавать итог будущих выборов в Украине, но и ее саму как государство. Так страна-агрессор якобы должна ответить на закрепление в Конституции Украины ее намерения стать полноправным членом НАТО и ЕС.

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