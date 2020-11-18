Вуковарская резня: что произошло в Хорватии 29 лет назад. Фото и видео

Вуковарская резня – крупнейшее массовое убийство войны за независимость Хорватии – произошла 18-20 ноября 1991 года.

Тогда были убиты, по разным данным, от 255 до 264 человек, гражданских лиц и военнопленных, в основном пациентов местного госпиталя. Подробнее о трагедии рассказывает OBOZREVATEL.

В ноябре 1991 года армия Сербии и добровольцы сломали сопротивление хорват и вошли в город Вуковар. В числе пленных были пациенты местного госпиталя – раненные хорватские воины и мирные жители.

Разрушенный войной Вуковар 24 канал

20 ноября всех их вывезли из города в лагерь для военнопленных на бывшей свиноферме Овчары в 5 километрах от города и расстреляли из пулеметов.

Позже были найдены 200 тел убитых, 61 человек числится пропавшим без вести. В 2007 году Гаагским судом генерал армии Югославии Миле Мкршич был приговорен к 20 годам тюрьмы.

Свиноферма Овчары, которая стала бараком для пленных Вуковара перед расстрелом panarmenian.net

При этом в 2015 году суд ООН в Гааге постановил, что во время конфликтов на территории бывшей Югославии ни Хорватия, ни Сербия не совершали геноцида друг против друга.

В ноябре 2010 года президент Сербии Борис Тадич нанес "визит примирения" в Вуковар и Овчары. Он извинился за преступления сербов против хорватов и другие преступления времен войны.

"Я нахожусь здесь, чтобы, склоняя голову перед погибшими, еще раз принести извинения, выразить скорбь и дать возможность Сербии и Хорватии открыть новую страницу истории. Я хочу, чтобы история нас не обременяла, чтобы была установлена политика сотрудничества и добрососедских отношений", – сказал он тогда.

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