''Вучич – вор!'' Тысячи сербов вышли на массовые протесты. Фото и видео

В Белграде несколько тысяч человек в ночь с 29 на 30 декабря вышли на протесты против пророссийского президента Сербии Александра Вучича и правительства.

По данным издания Raw Story, участники уже четвертой акции прошли через центр города и скандировали "Вучич – вор".

В частности, сербы требовали свободу СМИ, прекращения нападок на журналистов и оппозиционных политиков и унижения народа. Акция началась в возле здания философского факультета Белградского университета.

Также люди хотят общественного контроля за распределением госсредств, эффективной борьбы с коррупцией и снижения налогов.

Поводом для протестов стало нападение 23 ноября на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича и двух его соратников в городе Крушевац, в результате чего политику разбили голову. Полиция задержала подозреваемых, однако оппозиция обвинила власть в том, что та допускает насилие.

По данным издания, сторонники блока "За европейскую Сербию" говорят, что Вучич – самодержец, а его партия коррумпирована.

