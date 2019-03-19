"Вцепилась в волосы": в Латвии произошел скандал из-за русского языка в автобусе

В Латвии пассажирка Линда повздорила с водителем рейсового автобуса Рига – Даугавпилс из-за знания национального языка.

По ее словам, сидящая за рулем автобуса женщина притворялась, что не знает латышский язык, в результате чего она проехала нужную остановку, пишет jauns.lv.

"Показала билет, женщина-шофер ответила по-русски, хотя я к ней обращалась на латышском... Мой трехлетний ребенок не понял, что она сказала. Почему вообще с нами говорят на иностранном языке?" – задалась вопросом Линда.

Автобус остановился на остановке в Лиелварде, но двери не открылись. Женщина-водитель сказала что-то по-русски. Пассажирка стала настаивать, чтобы ее выпустили, но автобус поехал дальше.

Иллюстрация jauns.lv

"Закричала, чтобы нас выпустили! Ухмылялась, ехала дальше… Я вцепилась в волосы шофера, что еще могла сделать, если по-латышски не понимает, - пусть выпустит, тогда она выпустила где-то в поле. Тащились по дождю и ветру не от остановки, а откуда-то, где даже останавливаться нельзя. Потому что я говорю по-латышски… Мне что, иностранный язык учить, чтобы доехать от Риги до Лиелварде на автобусе?" - спрашивает возмущенная Линда.

Как сообщила специалист по общественным отношениям автотранспортной дирекции Лилита Пелчере, дирекция проинформирована о случившемся конфликте и осуждает то, в каком виде он был разрешен, поскольку это может угрожать пассажирам и другим участникам дорожного движения.

Тем не менее Линда не хочет писать жалобы в Центр госязыка и полицию. Однако руководитель департамента контроля языка Центра госязыка Ингрида Берзиня заверила, что инспектора проведут проверку Даугавпилсского автобусного парка.

Если окажется, что водитель не знает госязыка, ей может грозить денежный штраф от 35 до 280 евро.

Как писал OBOZREVATEL, российский блогер Илья Варламов вызвал острое обсуждение в сети своим постом о языковых традициях в Украине и РФ.

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