"Вторжение в Украину и Балтию": в США озвучили следующие шаги Путина

Президент России Владимир Путин только начинает свою игру, и ходов у него много.

"На нынешнем этапе президент США стал пассивным заложником игры Путина. А он свою игру только начинает, и ходов у него много на пути эскалации ситуации: в Сирии, в Северной Корее, в континентальной Европе, в Великобритании (через постоянную травлю врагов) и даже в США, если иметь в виду его последнюю речь о военном могуществе России и о ядерном шантаже", - в интервью "Обозревателю" рассказал американский историк Юрий Фельштинский.

По его словам, если в ответ на эту речь он услышит из США сигналы, говорящие о том, что Америка не намерена рисковать, защищая Европу, Москва, безусловно, вторгнется не только в Украину и Молдову, где уже созданны военные плацдармы для наступления.

"Не только формально аннексирует Беларусь, но и двинется в страны Балтии под предлогом защиты там русскоговорящего населения от местных "националистов", - подытожил Фельштинский.

Как сообщал "Обозреватель", по предварительным подсчетам, Владимир Путин выигрывает выборы президента в России с абсолютным рекордом.