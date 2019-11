Второй теракт за день! В Гааге на улице устроили резню: есть пострадавшие

В пятницу, 29 ноября, на торговой улице в Гааге (Нидерланды) мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего несколько человек были ранены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На место происшествия прибыли аварийные службы. Полиция сообщила минимум о 3 пострадавших. По данным правоохранителей, нападавшему около 40-50 лет. Мужчину с темными вьющимися волосами, который был одет в серый спортивный костюм, объявили в розыск. Его описали как североафриканца.

По уточненным данным, в результате нападения пострадали несовершеннолетние. К ночи обстановка на улице Гроте-Маркт стабилизировалась.

Lots of emergency services and police helicopter on scene after a stabbing incident with multiple injuries in The Hague#Netherlands pic.twitter.com/jUOdNwIice — CNW (@ConflictsW) November 29, 2019

3 people stabbed in Hague - Police pic.twitter.com/SOFYyjS0qw — Russian Market (@russian_market) November 29, 2019

VIDEO # 8 from The Hague stabbing attack site. #Netherlands pic.twitter.com/QTQLoXp03N — FJ (@Natsecjeff) November 29, 2019

WATCH: Footage coming out of the #Hague in the #Netherlands following A stabbing attack.pic.twitter.com/lSXvUrU8v3 — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) November 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 29 ноября кровавый теракт произошел в Лондоне. Там на Лондонском мосту на людей также напал мужчина с ножом. Полиция его застрелила. Погибли еще два жителя британской столицы.

