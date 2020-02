Второй раз за сто лет: Багдад аномально завалило снегом. Фото и видео чуда природы

Во вторник, 11 февраля, в столице Ирака Багдаде второй раз за сто лет выпал снег.

Последний снегопад в городе зафиксировали в 2008 году, до этого Багдад не видел снега более века, пишет издание Middle East Monitor (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Удивленные горожане активно делятся чудом природы на своих страницах в соцсети. Дети и взрослые слепили снеговиков рядом с заснеженными пальмами, устроили снежные бои и фотосессии. Многие отметили, что впервые видели снег.

Снег в Багдаде twitter.com/SirBader5

Холодная волна в Багдад пришла из Европы. Об этом на своей странице сообщил глава пресс-службы иракского метеорологического центра Амер аль-Джабери. По его словам, снегопад может продолжаться до среды, 12 февраля.

ثلوج في ابو غريب - وعلى شرط سلو موشن :)



Отметим, что жители Багдада больше привыкли к теплу, чем к холоду. Например, 21 июля 2016 года температура в городе достигла рекордно высокого уровня в 51°С.

#Karbala_Snow Snow saluting OWNERS OF UNIVRSE IMAM HUSSAIN A.S and ABUL FAZAL AL ABBAS A.S 😭❤ pic.twitter.com/NEiKWKGIYA — Jarrie (@Jarrie62069636) February 11, 2020

Этим утром снег также выпал в городе Кербела.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по Европе пронесся мощный ураган, в результате которого по состоянию на понедельник, 10 февраля, погибли по меньшей мере шесть человек.

