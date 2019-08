"Второй Чернобыль"? Что известно о ядерном ЧП в РФ

В Архангельской области РФ под Северодвинском зафиксировали выброс радиации вследствие взрыва на военном полигоне 8 августа.

В результате аварии погибло 5 человек, еще 15 пострадало, некоторым из них поставили диагноз радиационное облучение.

Официально российские власти очень мало говорят о причинах и угрозах ЧП, а местные жители опасаются за свое здоровье и массово скупают в аптеках йод, чтобы хоть как-то защитить себя от радиации. Многие уже стали сравнивать ситуацию со трагедией в Чернобыле.

О причинах и последствиях взрыва – читайте на OBOZREVATEL.

Что произошло

Чрезвычайное происшествие случилось в населенном пункте Ненокса Архангельской области около полудня. Известно, что в городке находится Государственный центральный ракетный полигон ВМФ "Ненокса". Около него находится ракетный полигон, который обеспечивает испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

Официально информацию о взрыве подтвердили власти Архангельской области, по данным пресс-службы губернатора региона, на место происшествия были направлены борты санавиации.

Изначально СМИ сообщали о 2 погибших и шести раненых, и только спустя два дня "Росатом" подтвердил гибель 5 человек, двое из которых были сотрудниками Минобороны РФ. Также было объявлено о трех пострадавших, хотя источники сообщают о как минимум 15 человек, 6 из которых получили диагноз радиационное облучение.

"Росатом" опубликовал имена и фотографии погибших при испытаниях под Архангельском: Яновский Владислав Николаевич (71 год), Вьюшин Алексей Николаевич (43 года), Пичугин, Сергей Евгеньевич (46 лет), Коратаев Евгений Юрьевич (50 лет), Липшев Вячеслав Юрьевич (40 лет).

Телеграм-канал Baza опубликовали список пострадавших от радиации: Березин Игорь Андреевич, Плаксин Сергей Сергеевич, Перепелкин Алексей Алексеевич, Абалин Дмитрий Евгеньевич, Манюсин Александр Иванович, Гришин Сергей Васильевич.

Выброс радиации

Первыми о повышении радиационного фона сообщала администрация Северодвинска. По их данным, с 11:50 до 12:20 уровень подскочил до 2 микрозивертов в час, тогда как естественный природный фон составляет 0,1-0,2 микрозиверта.

Правда пост с этой информацией был удален. Вместо этого губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что уровень радиации после взрыва не превышен. В Минобороны РФ в тот час отчитались, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу якобы не было.

При этом, по сообщению международной природозащитной организации Greenpeace радиация в Неноксе была превышена в 20 раз.

Комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене заявила о том, что во время взрыва на полигоне под Архангельском была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

"Мы подтверждаем, что событие, совпавшее со взрывом 8 августа в Неноксе, Россия, было зафиксировано на 4 станциях #IMS (3 сейсмических, 1 инфразвук)", – говорится в сообщении.

In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa , Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound). pic.twitter.com/bMWdze2vl0

Об опасности выброса опасных радиоактивных веществ указывают и другие обстоятельства. СМИ сообщают, что всю одежду раненых сожгли сразу после госпитализации. Тоже самое сделали и с одеждой врачей, которые госпитализировали раненых в больницы Архангельска.

Шестерых, наиболее тяжелых пострадавших, предположительно тех, кому диагностировали радиационное облучение, на вертолетах доставляли в Москву медики, одетые в противорадиационные костюмы.

В то же время в сеть слили видео, на котором видно, как кареты "скорых" везут пострадавших в спецбольницу уже в Москве. Водители реанимобилей одеты в костюмы химзащиты, а автомобили обмотаны пленкой. Это может свидетельствовать о присутствии радиации.

Более того, пострадавших принял биофизический центр им. Бурназяна, в котором лечили ликвидаторов аварии в Чернобыле.

И хотя российские власти утверждают, что опасности для местного населения нет, люди массово скупают в аптеках йод и йодсодержащие препараты опасаясь повышенной радиации.

О том, что информация об экологических последствиях взрыва на военном полигоне в Архангельской области, озвучиваемая официальными структурами РФ, не соответствует действительности, считают и российские экологи.

Так, в комментарии OBOZREVATEL сопредседатель российской экологической группы "Экозащита!" Владимир Сливяк рассказал, что они не могут добиться от официальных ведомств никаких данных.

"Мы не можем добиться у Минобороны либо "Росатома", сколько радиации попало в окружающую среду и что это за радионуклиды, то есть какой состав. Можно только сказать, что та информация, которая распространяется, не соответствует действительности. По крайней мере, в части того, что никаких вредных веществ в атмосферу выброшено не было. Был большой выброс. Но насколько большой, нужна ли эвакуация – этого невозможно сказать без информации, которую просто не выдают", – подчеркнул эколог.

Он также пояснил, что зафиксированное в 20 раз превышение радиации в 30 км от эпицентра взрыва не могло произойти из-за незначительного выброса радиоактивных веществ.

Отсутствие каких-либо внятных объяснений от российских властей, стало наталкивать на сравнение с катастрофой, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда руководство СССР также скрывала масштабы катастрофы от своих граждан.

На это же обратил внимание создатель культового телесериала "Чернобыль" от НВО Крэйг Мазин.

"Это случилось снова. Несомненно, масштабы несравнимы, но сокрытие правды то же". Такая реакция последовала после взрывов на военных складах под Северодвинском (РФ).

По его словам, прошло уже 33 года после Чернобыля, но его уроки российскими властями так и не были выучены.

It's happening again. Undoubtedly not on the same scale... but the same delay in admitting the truth.



33 years and counting since Chernobyl, and some lessons still haven't been learned.https://t.co/3rofFKeU1u