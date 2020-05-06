В Италии может произойти вторая волна заражения и летальных случаев COVID-19, потому что страна начала послаблять карантин.

Об этом говорится в отчете Имперского колледжа Лондона, Англия, передает Daily Mail. Исследователи смоделировали три сценария: страна остается в карантине или итальянцы увеличат свои передвижения на 20% и 40%.

COVID-19 в Италии

Сообщается, что даже возвращение 20% населения к привычной жизни, может вызвать новый всплеск смертности – от 3700 до 5000 тысяч человек.

Так, если 40% итальянцев вернутся к обыденному ритму, то может произойти еще от 10 тысяч до 23 тысяч летальных случаев от коронавируса.

При этом исследователи признали, что это самые пессимистичные прогнозы, поскольку они не учитывают профилактические меры. Но эксперты подчеркнули, что важно отслеживать контакты зараженных, придерживаться социального дистанцирования и соблюдать масочный режим.

Отметим, что в Италии состоянием на 6 мая зарегистрировали 211 938 случаев заражения COVID-19, выздоровели 82 879 человека, скончались – 29 079.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии впервые за полтора месяца борьбы с пандемией коронавируса зафиксирована рекордно низкая смертность за сутки.