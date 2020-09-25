Вторая волна коронавируса в Украине и мире: где ситуация хуже всего. Инфографика

Во многих странах Европы и мира, в том числе и в Украине, объявили о второй волне коронавируса.

OBOZREVATEL провел анализ динамики распространения COVID-19 в государствах с самыми большими показателями по заболеваемости согласно данным Worldometers.info (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Для сравнения взяты данные за 22-23 сентября и неделей ранее – за 15 сентября.

Так, если в Украине 15 сентября обнаружили 2 905 случаев коронавируса, то 23 сентября – уже 3 497 случаев (рост на 20%). Общее количество зараженных увеличилось за этот период на 25 тысяч человек (с 159 702 до 184 734).

При этом число активных больных за неделю выросло на более чем 10 тысяч (с 88 892 до 99 359 человек), а число умерших пациентов – на 441 (с 3 264 до 3 705 человек). По показателю смертности Украина вышла на второе место в Европе, уступив только РФ.

Еще большая прогрессия по COVID-19 наблюдается во Франции (7 852 новых случаев 15 сентября против 13 072 новых случаев 23 сентября), Испании (6 326 против 11 289), Великобритании (3105 против 6178).

В США, которые лидируют по распространению коронавируса в мире, прирост случаев заболевания за неделю составил 418 тысяч человек, в Индии – 800 тысяч, в Бразилии – 303 тысячи.

В России 23 сентября обнаружили 6 431 случай COVID-19, тогда как еще 15 сентября было 5 529 новых случаев. За это время количество зараженных увеличилось более чем на 48 тысяч.

Израиль в мировом коронавирусном рейтинге занимает 24 место, но болезнь там также прогрессирует. Только за одни сутки, с 22 по 23 сентября, количество пациентов с COVID-19 в этой стране увеличилось с 51 338 до 58 402 человек. По данным Worldometers, 23 сентября зафиксировано рекордное число новых случаев – 11 316.

На этом фоне Израиль ввел тотальный карантин, который вступил в силу 25 сентября с 14:00 и будет действовать две недели (до 9 октября) с возможностью продления.

Стремительную динамику видно также в Нидерландах (1 379 новых случаев 15 сентября против 2 357 новых случаев 23 сентября), Чехии (1 674 против 2 306), Бельгии (851 против 1 834), Румынии (1 111 против 1 767), Италии (1 229 против 1 640) и других европейских странах.

На днях министр здравоохранения Чехии Адам Войтех ушел в отставку из-за всплеска COVID-19.

В Южной Америке от второй волны коронавируса страдают Аргентина (почти 113 тысяч случаев за неделю), Колумбия (почти 69 тысяч), Перу (55 тысяч) и т.д.

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