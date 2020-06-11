Вторая волна COVID-19 неизбежна: в Швеции сказали, когда ее ждать
Второй волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19 избежать не удастся.
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С таким заявлением на брифинге 11 июня выступил гендиректор Агентства здравоохранения Швеции Йохан Карлссон, передают РИА Новости. Он уточнил, что ожидать ее стоит осенью.
Гендиректор агентства обратил внимание, что большая вспышка пандемии сейчас наблюдается в странах Латинской Америки.
Он считает, что в какой-то момент вирус доберется до Африки.
"Риск по-прежнему очень велик, мы должны быть готовы ко второй волне", – заявил Карлссон.
Как сообщал OBOZREVATEL, с подобным заявлением выступили и в Японии. Врач Акихиро Сато считает, что во время второй волны коронавируса количество заболевших может быть в разы больше, чем во время первой.