Вторая волна COVID-19 неизбежна: в Швеции сказали, когда ее ждать

Юрий Сергиенко Мир 19:42, 11.06.2020 Обновлено: 20:01, 11.06.2020

Второй волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19 избежать не удастся.

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С таким заявлением на брифинге 11 июня выступил гендиректор Агентства здравоохранения Швеции Йохан Карлссон, передают РИА Новости. Он уточнил, что ожидать ее стоит осенью.

В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса

Гендиректор агентства обратил внимание, что большая вспышка пандемии сейчас наблюдается в странах Латинской Америки.

Он считает, что в какой-то момент вирус доберется до Африки.

"Риск по-прежнему очень велик, мы должны быть готовы ко второй волне", – заявил Карлссон.

Как сообщал OBOZREVATEL, с подобным заявлением выступили и в Японии. Врач Акихиро Сато считает, что во время второй волны коронавируса количество заболевших может быть в разы больше, чем во время первой.

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