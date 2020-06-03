Вторая страна Европы объявила о завершении эпидемии COVID-19

Карина Бондаренко Мир 06:16, 3.06.2020

В Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

На протяжении последних 28 дней в стране не обнаружили новых случаев заражения, а все заболевшие выздоровели, сообщает "Радіо свобода".

Согласно онлайн-счетчику worldometers, в Черногории коронавирусной инфекцией переболело 324 человека, девять пациентов скончалось.

Так, страна стала второй в Европе, победившей заболевание. Ранее о завершении эпидемии сообщили в Словении.

Черногория

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новой Зеландии остался всего один пациент с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции COVID-19.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Арахамия показал декларацию: миллион в валюте и копеечная зарплата

Жестокое убийство в Киеве совершили двое военных. Подробности цинично спланированного преступления

В Украину под видом пиджаков завозят тонны контрабанды: как раскрыли масштабную аферу

На "Барабашово" в Харькове заявили о частичном выходе на докарантинный уровень

"Пошли все к черту!" Саакашвили сорвался из-за вопроса о его реформах