"Вся станет Россией": депутат Госдумы представил "план" раздела Украины

Скандально известный депутат нелегитимной Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что со временем Россия полностью поглотит Украину по крымскому сценарию (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он озвучил бредовую идею о том, что такие действия агрессора якобы поддержат США, чтобы снять с себя ответственность за финансовую поддержку Украины. Свои традиционные запугивания об оккупации Украины одиозный политик озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Наша позиция какая? С Украины убирайтесь к черту — это зона нашего влияния. И вся Украина войдет в состав России по крымскому варианту. И попробуйте пикнуть, попробуйте сделать что-то против нас", — обратился он к воображаемым "американским врагам".

Также Жириновский выразил уверенность в том, что Вашингтон не решится противостоять Кремлю, поскольку такая война слишком дорого ему обойдется. Выдавая желаемое за действительное, он заявил, что американский президент Дональд Трамп пойдет на сделку с Москвой и предпочтет отдать ей большую часть украинской территории, за исключением западных регионов.

"Им надоела Украина, содержать ее надо. Лучше отдать русским, я вас уверяю. Единственное, о чем они договорятся один на один с переводчиками, — это раздел Украины. "Новороссия" — в состав России, этот Львов проклятый с фашистами пускай идет в НАТО, Евросоюз, куда угодно. И Украины будет вопрос закрыт, снят", — воодушевленно подытожил свою неадекватную речь Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский нагло заявил, что украинские города Житомир, Нежин и Львов, имена которых президент РФ Владимир Путин присвоил некоторым армейским частям, на самом деле являются российскими.