Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост о том, как на самом деле живёт армия США. Мой товарищ из Украины Александр Святов выиграл грин-карт и уехал в США, а сейчас служит в пехоте американской армии по контракту — в американскую армию принимают иностранцев, и уже через год службы вы можете получить американское гражданство и множество льгот. Про свои приключения Саша рассказывает на ютуб-канале а также в телеграме.

Думаю, рассказ про американскую армию шокирует многих моих читателей — особенно из числа ватников, антизападников, любителей СССР а также читателей книг про попаданцев — их представления об "армейке" вынесены, как правило, из советской армии — где солдат заставляли красить траву, возили разгружать банки с консервами и где разные национальности великого и дружного СССР ненавидели друг друга. Либо из современной российской армии — в которой "деды" сажают на бутылку, а рядовые расстреливают обидчиков из автомата, чтобы "не быть опущенными". Такие трагедии невозможны в американской армии в принципе — и из поста вы наглядно увидите и поймёте, почему именно так происходит.

Итак, в сегодняшнем посте — большой и интересный фоторассказ о том, как на самом деле живёт армия США.

Что из себя представляет армия США.

Для начала немного о том, что из себя представляет армия США и почему она так радикально отличается от наших армий. Первое и самое важное — в армии США не существует никакого крепостного "призыва", и абсолютно все военнослужащие являются контрактниками. Фразу "закосить от армии" для американца вы просто не переведёте — туда идут только те, кто на самом деле этого хочет (чаще всего — мечтает с детства), а медкомиссии не стараются забрать в армию всех кривых да больных, а наоборот — стараются найти у вас всевозможные болячки, чтобы не пустить в армию.

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Второй момент, который отчасти вытекает из первого — в армии США совершенно нет дедовщины и произвола. Да, офицеры (и в особенности сержанты) достаточно жестко общаются с солдатами (особенно на первой ступени обучения) — приучая к тяготам армейской жизни, но никто никогда не будет унижать ваше достоинство, а сержант никогда не поручит сделать что-то (например, комплекс физических упражнений), чего не может сделать сам. Рядовые же солдаты находятся на равных правах и стараются всячески поддерживать друг друга. Более того — обучение в целом считается успешным только в том случае, если из солдат удалось сколотить команду.

И третье — армия США содержится на деньги демократического общества, интересы которого защищает — и поэтому полностью отчитывается перед тем самым обществом о том, на что тратятся налоги людей. Ситуация, чтобы солдат кормили гнильём или выдали плохую некачественную форму — в США невозможна в принципе, потому что это тут же станет широко известно, и все виновные понесут наказание за коррупцию. Впрочем — этого никто и не пробует делать. А теперь давайте посмотрим на фотографии.

Быт американских пехотинцев.

03. Все солдаты Третьей пехотной дивизии армии США, которые не имеют собственного жилья, живут в так называемых армейских бараках. Ватники, услышав подобное название, моментально с ностальгией вспоминают родные сталинские бараки с гнилым деревянным полом и печкой-вонючкой, но "бараками" в США называется совершенно другое — это очень аккуратно и красиво построенные кирпичные здания, где у каждого военнослужащего есть отдельная комната. На этом снимке можно увидеть такой армейский барак, перед которым расположена баскетбольная площадка.

Территория аккуратная, её убирают специальные службы, но и солдаты стараются не запускать и не замусоривать территорию — за этим следят назначенные дежурные.

04. Недалеко от бараков на территории части располагается автостоянка, на которой можно увидеть автопарк американских солдат:

05. Коридоры внутри барака. За каждой такой дверью размещается нечто вроде небольшой квартиры для двух человек — в прихожей-холле есть общая кухня и санузел, а также две отдельные комнаты, в каждой из которых живёт по одному военнослужащему.

06. Комната, в которой живёт Александр. Компьютерный стол и кресло, кровать, тумбочка, обычный стол, есть также ещё пару шкафов, которые не попали в кадр. Комната довольно просторная — метров 16 квадратных, и по общему убранству напоминает недорогой отель. По желанию солдаты могут докупать себе мебель и остальное.

07. В части есть несколько классных спортзалов, в которых солдаты поддерживают свою физическую форму — вот один из крытых спортзалов, в дальней части которого можно увидеть баскетбольную площадку, а на переднем плане — зону для силовых тренировок со штангами и гантелями.

08. Зона для кардио-тренировок — беговые дорожки и велотренажёры. Дорожек много, чтобы все желающие могли разместиться. Чтобы бегать было интереснее — перед дорожками висят большие плоские телевизоры — бегаете и включаете фоном любимый канал. Нужно упомянуть и о том, что в армии США абсолютно всем можно пользоваться мобильными телефонами и фотоаппаратами — за исключением некоторых типов учений.

09. Раздевалка в спортзале:

10. Душевые и туалеты:

11. Скалодром в холле, на котором отлично отрабатываются навыки альпинизма:

12. А это — крытый бассейн.

13. Помимо крытого спортзала — для тренировок солдат в части есть ещё и крупная воркаут-площадка, где можно заниматься в хорошую погоду. А ещё прямо в части есть красивый канал и беговая дорожка, где можно бегать кроссы:

Чем кормят в американской армии.

14. Еда — больной вопрос всех постсовковых армий, в которых солдат (безгласых и бесправных крепостных рекрутов) периодически кормят гнильём. В армии США такая ситуация совершенно невозможна — солдат чувствует себя не униженной перхотью, а личностью, получает за свою службу немалую зарплату (о ней в конце поста) и требует к себе соответствующего отношения.

Столовая в Третьей пехотной дивизии, в которой служит Саша — без преувеличения похожа на кафе в хорошем пятизвёздочном отеле с системой "всё включено".

15. Солдаты питаются по системе "шведский стол" — каждый берёт поднос и набирает всё что хочет, выбор очень большой. Есть даже деликатесы, вроде клешней краба. Всё это разумеется бесплатно — солдат кормят за счёт армии, из зарплаты за питание в столовой ничего не вычитается.

16. На десерт есть множество сладостей, пирожных и фрукты/ягоды:

17. Есть даже вот такие огромные торты. Иногда, к всяким национальным праздникам местные кондитеры пекут торты с символикой США или американской армии.

18. Кофе и десерт американского пехотинца:

19. Несколько примеров армейских обедов. Саша скинул довольно много фотоснимков американской армейской еды — я выбрал лишь несколько, чтобы не делать пост слишком длинным.

20. Жареная курица, паровые овощи, салат и что-то на десерт.

21. Ещё один обед — отлично приготовленное мясо, запечённый картофель, салат из свежих овощей, десерт. Как видно — всё отлично сбалансировано по белкам/жирам/углеводам.

22. Пример завтрака — свежесваренная каша с йогуртом, чашка голубики, тарелка нарезанной дыни, сладости и кофе.

23. Ещё один завтрак. Загнивают эти американцы, скоро в состав России попросятся!

24. Перекус:

25. Ужин. Не буду больше мучить вас фотографиями качественной и вкусной еды, и перейду к разделу "учения".

Учения в армии США.

26. Может быть, из двух предыдущих разделов поста у вас сложилось неверное представление об армии США как о месте, где солдаты только отдыхают, время от времени бегая на турнички да питаясь всякими разносолами. Это не так — служба в американской армии это достаточно сложная работа, где от солдат требут очень многое. Прежде всего, уже на этапе первой ступени обучения из солдат стараются сделать команду:

27. Затем — от солдата требуется максимально хорошо и полно изучить свою военную специальность, а также изучить и отработать все необходимые военные навыки.

28. Учений очень много — я смотрел видео Саши с его канала, и кажется что пехота США изучает вообще все военные навыки, которые только есть в сухопутных войсках — длительные марш-броски и многодневные полевые учения (в том числе и ночные), отработка навыков зачистки зданий и десантирования, стрельбы из вообще всего, что только может стрелять и прочее подобное.

29. До службы в армии США Саша служил в украинской армии и говорит, что ни одна из постсоветских армий, включая всевозможные российские секретные и сверхсекретные спецназы не сравниться по качеству подготовки с обычной американской пехотой.

30. Только на одном полевом выезде Саша и его товарищи (5-6 пулемётчиков) "отработали по целям" 19 тысяч патронов — изучая и отрабатывая различные навыки стрельбы.

31. Коробки с патронами на учениях. Кстати, все гильзы после учений собираются самими солдатами и сдаются на переработку.

32. Снайперская подготовка:

33. Штурмовая подготовка:

34. Разборка и чистка пулемёта:

35. Где-то на полигоне:

36. "Хаммер" на учениях в лесистой местности:

37. Совместные учения с артиллеристами:

38. Встреча рассвета где-то "в полях":

39. Возвращение в часть.

За свою службу в американской пехоте обычные рядовые получают ежемесячную зарплату в размере около $1800-$1900. Еда, проживание, армейская одежда — всё за счёт армии США и американских налогоплательщиков. По словам Саши, за вычетом мелких трат на всякие дополнительные ништяки, в месяц получается откладывать по $1000-$1500 чистого заработка.

Вместо эпилога.

Даже и не знаю, что вам написать в конце поста, думаю всем и так всё очевидно. В американской армии не унижают солдат, нет дедовщины и крепостнического отношения к людям, там не кормят концлагерной баландой из гнилой капусты под названием "щи" и не заставляют красить траву "от забора и до обеда — мне важен не результат, а чтобы ты за*бался".

И это кстати один из ответов — почему на самом деле распался СССР. Потому что свобода в конце-концов всегда побеждает несвободу, даже если иногда кажется обратное.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете. Хотели бы служить в армии США?

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