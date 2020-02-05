Вступить в ЕС теперь будет сложнее: что изменится

Еврокомиссия разработала новые правила вступления некоторых стран в Европейский Союз. Этот процесс будет поэтапным и предоставит ЕС право в любой момент прекратить переговоры о вступлении.

Изменения были инициированы Францией. Об этом сообщает европейская редакция "Радио Свобода", подчеркивая, что предлагаемый план должен быть обнародован 5 февраля.

Отмечается, что это более чем через три месяца после того, как Евросоюз вновь приостановил открытие переговоров о членстве с Северной Македонией и Албанией. При этом в Париже утверждают, что эти страны не достигли достаточного прогресса в проведении реформ, направленных на сокращение коррупции и укрепление верховенства закона, поэтому и потребовали изменений в процессе расширения ЕС.

ЕС изменил правила для вступления новых стран

Так, в документе "Улучшение процесса вступления – заслуживающая доверия перспектива ЕС для Западных Балкан" Еврокомиссия предлагает государствам-членам "вносить более систематический вклад в процесс вступления, например, посредством мониторинга на местах через своих экспертов".

"У государств-членов также будет возможность более регулярно анализировать и контролировать общий прогресс", – говорится в тексте.

Также там содержится призыв к созданию дополнительных стимулов для "хорошо работающих" государств-претендентов.

"К увеличению финансирования посредством основанного на результатах и ориентированного на реформы инструмента поддержки прецессии и более тесного сотрудничества с международными финансовыми институтами для усиления поддержки", – отмечают авторы документа.

При этом подчеркивается, что откат или задержки в проведении необходимых реформ могут привести к санкциям, а именно – приостановке финансирования или вообще переговоров.

"Объем и интенсивность финансирования ЕС могут быть скорректированы в сторону понижения, за исключением поддержки гражданского общества. А выгоды от более тесной интеграции, например, доступ к программам ЕС, односторонние уступки для доступа к рынкам, могут быть приостановлены или отменены", – сообщает Еврокомиссия.

Там добавили, что предложенный план еще должны обсудить государства-члены ЕС, чтобы подготовить его к утверждению на саммите в Брюсселе в марте, который состоится перед майским саммитом с лидерами Западных Балкан в Загребе.

В случае же одобрения новая методология будет применяться к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии, но не к Сербии или Черногории, которые уже начали переговоры о присоединении с Брюсселем. Согласно плану, для этих двух стран "предложенные изменения могут быть учтены в существующих рамках с соглашением" Белграда и Подгорицы".

Как сообщал OBOZREVATEL, со 2 февраля вступили в силу новые правила получения виз для краткосрочных поездок в страны Европейского Союза. Они в частности касаются 105 третьих стран.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram