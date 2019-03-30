Вступил в тайную группировку: СМИ сообщили о побеге племянника Ким Чен Ына из КНДР

Ким Хан Соль, племянник лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, может быть влиятельным членом группировки "Гражданская оборона Чхоллимы", которая борется с действующей властью страны.

Об этом рассказал один из участников движения, передает "РИА Новости" со ссылкой на газету Chosun Ilbo. Тайная организация известная также как Free Joseon.

Кроме того, к движению, вероятно, присоединились и другие члены семьи Ким Чен Ына, бежавшие из страны. Сообщается, что племянник лидера Северной Кореи живет в США.

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Ким Хан Соль Chosun Ilbo

Отметим, именно "Гражданская оборона Чхоллимы" взяла на себя ответственность за совершенное в феврале нападение на посольство КНДР в Мадриде.

В нем принимали участие десять человек, в их числе — гражданин Мексики, живущий в Соединенных Штатах, гражданин США и гражданин Южной Кореи. Все они имеют корейские корни.

Во время атаки трое нападавших связали руки и надели на голову мешок временному поверенному в делах КНДР, который отказался предать свою страну. Несколько часов члены группировки удерживали находившихся в посольстве людей.

Из здания участники антиправительственной организации унесли два компьютера, два жестких диска, флеш-накопители и мобильный телефон.

Вскоре на сайте группировки было опубликовано заявление. В нем утверждалось, что инцидент "не являлся нападением".

"Мы предприняли ответные меры на чрезвычайную ситуацию в посольстве в Мадриде. Нас пригласили в посольство, и никто не был связан или избит, хотя сообщают обратное. Из уважения к принимающей стране оружие использовано не было", — заявили члены группировки.

Ким Чен Ын

Как писал OBOZREVATEL, недавно личного фотографа Ким Чен Ына уволили за то, что снимал лидера КНДР слишком близко.

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