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24 января • обновлено в 21:44
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Встретится с Зеленским и Минобороны из-за войны на Донбассе: госсекретарь США объявил о визите в Украину

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Государственный секретарь США Майк Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Загороднюком.

Об этом сообщила в пятницу, 24 января, представитель Госдепа США Морган Ортагус, передает "Интерфакс-Украина". Также запланированы переговоры с главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Отмечается, что Помпео намерен "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины". Он также примет участие в церемонии памяти погибших на Донбассе.

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Уже 1 февраля глава Госдепа прибудет в Минск (Беларусь), где проведет встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеевым, чтобы "подтвердить желание США нормализовать двусторонние отношения".

Кроме того, Вашингтон намерен "отметить приверженность США суверенной, независимой и процветающей Беларуси".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Помпео отменил зарубежный тур, в рамках которого планировал визит в Украину, а также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. 22 января на экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что вскоре ожидается визит главы Госдепа США.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Александр Лукашенко Вадим Пристайко Андрей Загороднюк Владимир Зеленский Майк Помпео
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
настоящий украинский патриот - продал Роллс-Ройс, купил сброю и пошел на фронт... пришел с фронта и купил 10 Роллс-Ройсов...
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Холопы слишком медленно утилизируют друг друга. Хозяин недоволен. Печенюшки надо отрабатывать.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Вояж,вояж! белый господин посмотрит колонии!
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