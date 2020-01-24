Встретится с Зеленским и Минобороны из-за войны на Донбассе: госсекретарь США объявил о визите в Украину

Государственный секретарь США Майк Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Загороднюком.

Об этом сообщила в пятницу, 24 января, представитель Госдепа США Морган Ортагус, передает "Интерфакс-Украина". Также запланированы переговоры с главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Отмечается, что Помпео намерен "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины". Он также примет участие в церемонии памяти погибших на Донбассе.

Помпео приедет в Украину из-за войны на Донбассе Прямий

Уже 1 февраля глава Госдепа прибудет в Минск (Беларусь), где проведет встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеевым, чтобы "подтвердить желание США нормализовать двусторонние отношения".

Кроме того, Вашингтон намерен "отметить приверженность США суверенной, независимой и процветающей Беларуси".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Помпео отменил зарубежный тур, в рамках которого планировал визит в Украину, а также Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. 22 января на экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что вскоре ожидается визит главы Госдепа США.

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