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22 января • обновлено в 14:58
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Зеленский не планирует встречаться с Путиным в Израиле – официально

1.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский 23 января посетит с рабочим визитом Израиль, где в это же время будет находиться глава России Владимир Путин, однако встреча двух лидеров не запланирована.

Об этом OBOZREVATEL в эксклюзивном комментарии сообщили в Офисе президента.

"В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом государства Израиль Реувеном Ривлиным, премьер-министром Беньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля. Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована", – отметили в ОП.

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Зеленский не планирует встречаться с Путиным в Израиле – официально

"Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", – заверили у Зеленского.

Напомним, ранее главный редактор издания "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов выразил мнение, что Зеленский встретится с Путиным в Израиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Зеленский прибыл на форум в швейцарский Давос. В рамках мероприятия он проведет встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Скажите,а кто уже сможет Зеленскому поверить?Врун,еще тот!
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Пузій Федір
Пузій Федір
Для зелі у путіна вистачить і його шісток, не треба й зустрічатися особисто.
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
Нa этом сaйте лeгко можно нaйти красивую девушку для секса в своем городе uasexworld.forumok.top
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Shymskaja Elvira, Пропонуй хлопцям-москалям..Вони дуже "голодні")))
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