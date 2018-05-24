"Встретимся!" КНДР в открытую пригрозила США ядерной войной

КНДР откажется от саммита с США, если Вашингтон будет придерживаться "незаконных и возмутительных действий".

Об этом заявила замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, передает РБК.

При этом прозвучали новые угрозы касательно ядерной войны.

"Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов", — сказала она.

По словам чиновницы Северной Корем, если США "оскорбят добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия", саммита с американцами не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний и закрыл испытательный ядерный полигон.

Также появилась информация, что представители разведок США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына.

15 апреля США совместно с Южной Кореей провели учения "Max Thunder". В них были задействованы порядка 2 тысяч военных из двух государств. В КНДР заявили, что не желают вести переговоры по отказу от ядерного оружия в одностороннем порядке.

Северная Корея уже отменила переговоры с Южной Кореей, которые были запланированы на 16 мая.

Затем первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван объявил, что КНДР не желает вести переговоры с США, так как от нее требуют отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Штаты продолжат давление на КНДР, однако все же надеются на переговоры.

Кроме того, вице-президент США Майк Пенс рассказал, что Трамп может отказаться от встречи с Ким Чен Ыном.