Разведение сил и обмен пленными: оккупанты в Минске сорвали встречу ТКГ

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе на заседании во вторник, 15 октября, не смогла договорится о разведении войск и обмене пленными.

Подробности сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она указала, что выполнение безопасности блока вопросов Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс. Олифер обратила внимание на многочисленные нарушения со стороны террористов.

Разведение и обмен: оккупанты сорвали встречу ТКГ

"Вопреки Минским договоренностям, НВФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. в районе н.п. Золотое и Петровское, где должно состояться разведения сил и средств. Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные Минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не сводят с линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы", – возмутилась она.

По словам Олифер, украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов:

роспуск квазигруппировок "Л/ДНР", полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольным Украины участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Также Украина предложила провести разведение сил еще в 4 зонах – в районе населенных пунктов Кальмиуское, Новоазовское, Саханка и Кумачово.

"РБК-Украина" со ссылкой на белорусские СМИ сообщает, что встреча закончилась досрочно, поскольку представители сторон не пришли к соглашению по ключевым вопросам.

Участники переговорного процесса заблаговременно покинули Дипсервис-холл, где проходило заседание ТКГ. Стороны не смогли согласовать обмен пленными, а также восстановление социальных выплат жителям оккупированного Донбасса.

По данным "Интерфакса", ТКГ не смогла договорится и о новом графике отвода войск на пилотных участках. "Сторонам не удалось прийти к консенсусу в вопросе об утверждении нового графика разведения сил в Петровском и Золотом", – сказал источник.

"Несмотря на все доводы представителей "Л/ДНР", РФ и ОБСЕ, украинская сторона почему-то настаивает на том, что разведению должны предшествовать 7 дней перемирия", — цинично прокомментировала встречу представитель "ДНР" Наталья Никанорова.

Как писал OBOZREVATEL:

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