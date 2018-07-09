"Встречи Трампа и Путина страшны": Бессмертный оценил последствия для Украины

Встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина страшны, потому то на них решается судьба Украины без ее присутствия.

Такое мнение высказал в интервью "Гордону" бывший вице-премьер-министр, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

"Вообще эти встречи страшны, потому что они об Украине, только без Украины. Как в жизни: когда о тебе говорят без тебя и какими словами. И уши горят, и что угодно… Ты не находишь себе места. Это очень неприятные вещи. Точно так и в отношении государства. А речь идет о 40 миллионах человек, судьбу которых решают без их участия", - сказал он.

Роман Бессмертный

По словам политика, пока что у Украины есть несколько своих контрагентов.

"Один из них – это (спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины. – Ред.) Курт Волкер, другой – это Маккейн. Есть возможность работать с госсекретарем Помпео, есть возможность работать с советником Трампа (по нацбезопасности. – Ред.) Джоном Болтоном. Пока такая возможность есть и пока эти люди согласны разговаривать, с ними нужно вести очень активный диалог и через посольство, и через встречи", - уверен Бессмертный.

Высказался он и об опасениях, что на будущей встрече Путин якобы может уговорить Трампа признать Крым российским, а санкции ослабить или даже снять.

"Первое. Трамп, Помпео и Болтон – это люди, которые действуют в интересах Америки, а на сегодняшний день Украина находится в сфере геополитических интересов Америки. Это позиция номер один, из этого нужно исходить. Нам нужно не допустить, чтобы Украина превратилась в окоп, а с другой стороны – держать позицию Соединенных Штатов, подавая им соответствующее предложение. Этот коридор – либо коридор шанса, либо коридор жертвы. Я настаиваю на том, что активный диалог с Болтоном, с Помпео, с министром обороны Джеймсом Мэттисом очень важен, потому что они будут работать, они будут разрабатывать позицию США. И тот же самый Мэттис, который олицетворяет самую сильную институцию Соединенных Штатов, нуждается в постоянной интеллектуальной инъекции со стороны Украины. Мы должны прессинговать…" - уверен Бессмертный.

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 14 июля. Она состоится в Хельсинки (Финляндия).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп сделал скандальное признание перед встречей с Путиным, заявив, что любит Россию.