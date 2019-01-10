Встречи с Путиным не будет? Трамп резко отменил поездку в Давос

Президент США Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.
"Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я при всем уважении отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум", – написал американский лидер в Twitter.
Как сообщается в Telegram-канале Пул NЗ, не поедет в Давос вслед за Трампом и президент РФ Владимир Путин – российскую делегацию возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.
Дональд Трамп
ТАСС
Напомним, ранее из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.
Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О старте строительства стены на границе с Мексикой было объявлено 1 августа 2018 года.
Трамп подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.
В июле 2018-го уже возникал подобный кризис. Тогда Трамп пригрозил, что приостановит работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект, касающийся охраны границ.
22 декабря 2018 года Конгресс США также не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).