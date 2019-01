Встречи с Путиным не будет? Трамп резко отменил поездку в Давос

Президент США Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

"Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я при всем уважении отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум", – написал американский лидер в Twitter.

Как сообщается в Telegram-канале Пул NЗ, не поедет в Давос вслед за Трампом и президент РФ Владимир Путин – российскую делегацию возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

Напомним, ранее из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!