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Встречи с Путиным не будет? Трамп резко отменил поездку в Давос

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Президент США Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

"Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я при всем уважении отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум", – написал американский лидер в Twitter.

Как сообщается в Telegram-канале Пул NЗ, не поедет в Давос вслед за Трампом и президент РФ Владимир Путин – российскую делегацию возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

ТАСС

Напомним, ранее из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Прогнуться перед Т ...не сможет вот и не едет . А мож двойники - тройники пыни приболели ?
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А Вова чего не едет, с японцами встретиться боится?
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Слава Майдану
Слава Майдану
Evlanov Sergey, Абэ 21 января собирается в РФ, вот и увидим кто боится.
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Питон Каа
Питон Каа
А зачем Путину встречаться с Трампом? Он пока все, что приказано, исполняет.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Питон Каа, оказывается ваш плешивый карлик может быть прекрасным исполнителем. Это лишний раз подтверждает, что бывший агент немецкого "Штази" послушно исполняет волю заокеанских хозяев. Да и не мог агент госдепа пиндосии Ельцин предложить в президенты московии человека, не являющегося агентом спецслужб США. Главное, что даже тролю это стало понятным и теперь ясно, почему с таким рвением выполняются все решения, исходящие из кремля. Вы ждете-не дождетесь развала собственной страны. И правильно - нет смысла кормить так много народов, "сидящих" на шее у московитов. Отделитесь от них и замкнитесь в пределах Садового кольца. Короче - держитесь росиянцы - конец федерации близок! Намного ближе, чем вы думаете.
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